7 причин заказать объектные двери в компании «Ставр»

Двери – неотъемлемая часть любого здания. Они преграждают доступ злоумышленникам, не позволяют людям попасть в помещения, к которым у них нет доступа, регулируют приток посетителей, дают возможность уединиться, укрыться от постороннего шума и решают множество других задач. Компания «Ставр» не только производит двери превосходного качества для различных объектов, но и осуществляет их монтаж. Широкий ассортимент позволяет каждому найти вариант, который оптимально соответствует его потребностям и финансовым возможностям.

Почему стоит обратиться за дверями и услугами по их установке именно в компанию «Ставр»? На то есть немало причин.

Фирма предлагает только проверенные решения для объектов различных типов. Обязательно учитываются особенности объекта, проходимость и другие важные критерии. У компании есть собственное производство. Для изготовления продукции применяется передовое оборудование, а для контроля качества предусмотрены передовые системы, своевременно замечающие любые отклонения от заданных характеристик. Менеджеры оперативно отвечают на вопросы клиентов. Если вам нужно что-то уточнить и получить дополнительную информацию, вы практически мгновенно получите ответ. Вы можете быть спокойны и уверены в достойном результате. Оформите договор – и работа будет выполнена качественно и точно в указанный срок. Монтаж объектных дверей осуществляется не только на территории России. Возможно оказание услуг в странах СНГ, а также в других государствах. Вы можете заказать двери любого типа. При этом вам будет предоставлена вся исполнительная документация. Доставка и установка также выполняются точно в срок. Компания «Ставр» располагает документами, позволяющими устанавливать двери всех типов, в том числе автоматические, противопожарные и рентгенозащитные.

Большой опыт и высокая квалификация сотрудников позволяют успешно решать задачи вне зависимости от степени их сложности. Компания основана в 2007 году и за прошедшее с тех пор время установила свыше 20 000 дверей на более чем 700 объектах. Специалисты «Ставра» работали в Москве и Санкт-Петербурге, Калининграде и Южно-Сахалинске, на полуострове Ямал и на космодроме «Восточный».

Если на вашем объекте требуются надежные двери, которыми просто и удобно пользоваться – обращайтесь! Специалисты компании «Ставр» предложат подходящие решения и установят объектные двери, которые будут долго служить владельцам.