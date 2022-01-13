Душевые ограждение: виды, назначение монтаж

Душевое ограждение — функциональный и эстетичный элемент душевой кабины, который защищает от брызг отделку ванной комнаты и служит украшением интерьера. Производители предлагают разные варианты ограждений, поэтому можно без труда подобрать наиболее подходящую конструкцию.









Виды душевых ограждений





В зависимости от комплектации ограждения для душа бывают следующих видов:

С поддоном. Стандартное исполнение ограждения, конструкция которого предусматривает специальную плоскость для отвода воды в сток. Поддон может иметь различную высоту, которая подбирается в зависимости от условий эксплуатаций и потребностей заказчика.

Без поддона. Отсутствие поддона требует организации слива использованной воды за счет создания некоторого уклона.





Душевые ограждения могут принимать прямоугольную, квадратную или полукруглую форму. По способу открывания створок дверей они подразделяются на следующие типы:

С раздвижными дверями. Створки перемещаются по направляющим в одной плоскости.

Распашные. Традиционный способ открывания дверей.





Особенности душевых ограждений





Закаленное стекло служит материалом для изготовления большинства ограждений для душа. Изделия характеризуются высокой механической прочностью, но требует бережного обращения при транспортировке, так как удар по торцу может привести к его разрушению.





Душевые ограждения из стекла могут предусматривать каркас или имеют бескаркасное исполнение. Последний вариант расширяет возможности при выборе места установки и создают визуальный эффект расширения пространства, что особенно актуально в небольших помещениях.





Если рассматривается каркасный вариант душевого ограждения, то следует отдать предпочтение каркасу из металла. Окрашенная сталь или алюминий смотрятся в интерьере эффектно и обеспечивают высокую надежность конструкции.





Матовое или глянцевое стекло душевого ограждения делает сантехнику стильным элементом интерьера ванной комнаты. При установке изделий, выполненных в более темных оттенках, следует позаботиться о хорошем освещении помещения.





Степень матовости пропорциональна прозрачности стекла. Это свойство следует учитывать при выборе сантехники, так как не всем нравятся прозрачные варианты.





Материалы





Для изготовления душевых ограждений используются различные материалы:

Каленое стекло. Обладает высокой прочностью.

Триплекс. Многослойная структура обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и безопасность.

Пластик. Бюджетный и менее долговечный вариант, светопропускание которого приближаются к стеклу.





Монтаж





Как правило, душевые ограждения имеют квадратную форму и стандартные размеры. Некоторые модели используют стены помещения или устанавливаются в нише.





Неизменной популярностью пользуются угловые варианты, так как выглядят оригинально и позволяют экономить пространство в ванной. Монтаж ограждения в ниже сокращает количество деталей, что упрощает конструкцию без потери функциональности. В этом случае площадь используется максимально рационально.









Установка душевого ограждения выполняется после завершения отделочных работ, и происходит в следующем порядке:

Производится разметка и сверление отверстий для креплений.

В отверстия устанавливаются дюбели.

Направляющие крепятся с помощью саморезов.

Фиксируются основания для петель.

Несущие профили устанавливаются в направляющие.

Укладывается уплотнитель.

Навешиваются двери.





Стандартные модели душевых ограждений могут быть установлены самостоятельно в соответствии с рекомендациями производителя. При заказе индивидуального решения без помощи специалистов не обойтись.