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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » На что обратить внимание при покупке мебели через интернет?

На что обратить внимание при покупке мебели через интернет?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Интернет настолько прочно вошел в жизнь современного потребителя, что сегодня можно купить практически любой товар

Интернет настолько прочно вошел в жизнь современного потребителя, что сегодня можно купить практически любой товар или оплатить услугу. Исключение перестала составлять даже тяжелая крупногабаритная мебель. Разнообразие представленных в Интернет-магазинах и сайтах компаний-производителей моделей позволяет подобрать нужный предмет интерьера на любой вкус и кошелек. Дополнительный плюс Интернет-покупок в том, что на Интернет-заказы тратится гораздо меньше времени, чем в традиционном магазине.
Мебель для продажи через Интернет – не самая простая категория товаров.

На что обратить внимание при покупке мебели через Интернет?


1. Описание предмета. Ввиду того, что при заказе товаров через Интернет нельзя увидеть предмет своими глазами и наощупь оценить качество материалов, придется довольствоваться текстовым описанием товара – на это нужно обращаться пристальное внимание.


Какие характеристики изучать?

Материал. Доступная мебель для массовой продажи изготавливается из доступных материалов – МДФ или ДСП. Пока мебель новая, выглядит она вполне презентабельно. Однако через 2-3 года использования внешний вид обычно ухудшается, а функциональные качества утрачиваются. Дольше прослужит мебель из натуральных материалов – цельная древесина, качественные ткани обивки и т.д. Изначально заплатив дороже, покупатель получит качественную вещь, которая будет служить десятилетиями и сохранять достойный внешний вид.

Фурнитура. Под фурнитурой понимаются не только декоративные элементы и ручки на дверцах, которые, как правило, выбираются исходя из стиля и внешнего вида. Фурнитура – это и крепления, внутренние детали механизмов. От их качества напрямую зависит функциональность и работоспособность товара. Наиболее оптимальным вариантом по соотношению цена-качество станет покупка мебели российского производства, но с использованием европейской фурнитуры. Если такие предметы не найдутся, основные механизмы можно купить дополнительно и заменить.

Размеры. На изображении предмета мебели в Интернете объективно оценить ее габариты, как правило, сложно. Окружающая обстановка, интерьер и даже ракурс подбираются таким образом, чтобы выставить товар в наилучшем свете. Обращать внимание нужно на цифры, указанные в описании и соотносить их с параметрами собственной квартиры или дома. Чересчур большой или комично маленький шкаф, например, испортят даже самый стильный и дорогой интерьер. Чтобы этого избежать, лучше заранее определиться с диапазоном допустимых габаритов искомого товара.

2. Доставка мебели

Мебельные компании могут предлагать бесплатную доставку, как правило, это распространяется на заказы свыше определенной суммы и в пределах одного города. В большинстве случаев доставку товара до дома и ее подъем на этаж приходится оплачивать отдельно. Удобно, если услугу предоставляет тот же Интернет-магазин или та же мебельная фабрика. В отдельных случаях приходится заниматься дополнительным поиском грузоперевозчика, что не идет в плюс выбранному магазину.

3. Сборка и установка

Большинство крупных компаний предлагают полное обслуживание клиента, в том числе и установку и сборку мебели, что очень удобно. Важно только осмотреть результат их работы внимательно – при обнаружении дефектов тут же сообщить. В таком случае ответственность несет магазин или сборщик, в противном случае, когда работа выполнена, а изъян обнаружен на следующий день, доказать что-либо будет проблематично, и устранять брак придется самостоятельно.

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