Как выбрать карниз для кухни

ента новостей

14:20
На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют движение
14:14
Петербургский росгвардеец Александр Комаров завоевал золото на первенстве мира в Белграде
11:53
В Мурино работник шиномонтажа угнал "Мерседес"
11:45
Международный фестиваль медиаискусства в Петербурге
10:54
На Филиппинах правозащитники заявили о многочисленных жертвах из-за жестких действий полиции
10:43
Два лондонских полицейских признались, что поделились фотографиями убитых сестер
10:33
Китай призывает семьи запасаться продуктами питания
10:28
В Ленобласти задержаны двое полицейских, которые покрывали автоугонщиков
09:58
Колбаса бывает нелегальной
09:33
В Петербурге высокие темпы вакцинации
09:06
В лидерах по «удаленке»
00:30
Андрей Кузьменко сделал дубль, но СКА проиграл «Металлургу» по буллитам
14:38
В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки
14:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:32
В Петербурге за сезон на водных экскурсиях побывали около 560 тыс. пассажиров
10:33
Илон Маск предложил продать часть своих акций Tesla «прямо сейчас»
10:30
Следите за температурой!
10:23
В Ленобласти задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в надругательстве над студенткой
10:16
В Ленобласти задержали гражданку, подозреваемую в покушении на кражу
10:07
В Колпино задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
09:41
Рубль начнет укрепляться?
09:07
Госпитализированных много, а локдаун могут продлить
18:43
Постановку комедии Алексея Толстого представят в Учебном театре «На Моховой»
14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
14:30
Из-за паники, связанной с вирусом COVID, Шанхайский Дисней заблокирован
14:16
Макрон заявил, что премьер-министр Австралии солгал ему о сделке с подводными лодками
13:41
В Петербурге отреставрируют доходный дом Поливанова
13:32
В Петербурге полицейские спасли собаку
11:30
Появится туристический гид
10:44
Медведев о волнах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Как выбрать карниз для кухни

Как выбрать карниз для кухни

0
16
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
prokarniz.ru
Создание эстетичного и функционального помещения не обойдётся без штор и карниза.

Создание эстетичного и функционального помещения не обойдётся без штор и карниза. При оформлении кухни выбирают более компактные варианты карнизов, выполненные из натуральных или синтетических материалов. Многообразие готовых решений позволит каждому выбрать подходящий по цене и внешнему виду вариант. Кстати, заказать качественные электрокарнизы можно на Прокарниз.ру, по самым свыгодным цкенам.

Размер будущего карниза

Перед походом в строительный магазин необходимо узнать длину будущего карниза. Для этого нужно замерить ширину окна и добавить припуск с обеих сторон. Как правило, к величине оконного проёма добавляется 30 см.
Визуально расширить пространство можно установкой широкого и длинного карниза.
Если в помещении непропорционально большие окна, следует выбирать узкий карниз, совпадающий с шириной оконного проёма.

Виды карнизов и их особенности

Витражный карниз представляет собой планку круглой или прямоугольной формы, закреплённую на оконной раме. Гибкий карниз для штор подойдёт для оформления интерьера в стилях прованс и кантри. Более строгие модификации также уместно смотрятся в лаконичном классическом стиле. Если кухонная раковина расположена напротив окна, витражный карниз является оптимальным вариантом.
Металлические или пластиковые планки закрепляются на шурупы или кронштейны. Лёгкие варианты крепятся на кольца, прищепки и двусторонние самоклеящиеся скотчи.

Карниз на основе круглой штанги

Такой карниз будет всегда на виду, так как шторы находятся ниже его уровня. При выборе креплений типа «крокодильчики» полотно портьер будет начинаться на 3 - 5 см ниже самой перекладины карниза.
Для нестандартных размеров окон и самостоятельной установки оптимально выбрать раздвижную модель карниза, которую можно модифицировать при установке.
При выборе деревянной штанги её можно самостоятельно подрезать ножом или укоротить в строительном магазине.
Данный вид карниза является лаконичным и универсальным для всех интерьеров. В зависимости от выбранного материала и элементов декора, такой карниз крепится на кронштейны в один или несколько рядов. Для замысловатых интерьеров в американском стиле подойдёт двухрядный карниз для штор из дерева или металла.

Шинный карниз

При лаконичном интерьере в скандинавском стиле оптимально установить незаметный карниз на основе пластиковой или металлической планки. Шинные карнизы бывают двухрядными, что позволяет разместить плотные портьеры и тюль любой длины. Для нестандартных окон можно приобрести поворотные модули и выгнутые карнизы любой формы. Такой материал оптимален для декорирования балкона и при необходимости визуально увеличит высоту потолка. Шинные карнизы крепятся к потолку, изготавливаются из алюминия или пластика белого цвета.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-11-2014, 15:56
Потерявший ключи мужчина упал с карниза соседней квартиры
2-09-2019, 23:45
Пошив штор на заказ
26-09-2020, 22:45
Самостоятельная установка ПВХ окон
26-05-2016, 19:53
Как оформить кухонное окно?
8-01-2017, 17:31
Остекление. Выбираем остекление для дома
18-04-2016, 23:05
Дизайн интерьера окна: идеи и решения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
137
1-11-2021, 14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
0
210
28-10-2021, 14:07
В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку
0
211
27-10-2021, 13:55
На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком
0
603
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
Наверх