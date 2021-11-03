Как выбрать карниз для кухни

Создание эстетичного и функционального помещения не обойдётся без штор и карниза. При оформлении кухни выбирают более компактные варианты карнизов, выполненные из натуральных или синтетических материалов. Многообразие готовых решений позволит каждому выбрать подходящий по цене и внешнему виду вариант. Кстати, заказать качественные электрокарнизы можно на Прокарниз.ру, по самым свыгодным цкенам.

Размер будущего карниза

Перед походом в строительный магазин необходимо узнать длину будущего карниза. Для этого нужно замерить ширину окна и добавить припуск с обеих сторон. Как правило, к величине оконного проёма добавляется 30 см.

Визуально расширить пространство можно установкой широкого и длинного карниза.

Если в помещении непропорционально большие окна, следует выбирать узкий карниз, совпадающий с шириной оконного проёма.

Виды карнизов и их особенности

Витражный карниз представляет собой планку круглой или прямоугольной формы, закреплённую на оконной раме. Гибкий карниз для штор подойдёт для оформления интерьера в стилях прованс и кантри. Более строгие модификации также уместно смотрятся в лаконичном классическом стиле. Если кухонная раковина расположена напротив окна, витражный карниз является оптимальным вариантом.

Металлические или пластиковые планки закрепляются на шурупы или кронштейны. Лёгкие варианты крепятся на кольца, прищепки и двусторонние самоклеящиеся скотчи.

Карниз на основе круглой штанги

Такой карниз будет всегда на виду, так как шторы находятся ниже его уровня. При выборе креплений типа «крокодильчики» полотно портьер будет начинаться на 3 - 5 см ниже самой перекладины карниза.

Для нестандартных размеров окон и самостоятельной установки оптимально выбрать раздвижную модель карниза, которую можно модифицировать при установке.

При выборе деревянной штанги её можно самостоятельно подрезать ножом или укоротить в строительном магазине.

Данный вид карниза является лаконичным и универсальным для всех интерьеров. В зависимости от выбранного материала и элементов декора, такой карниз крепится на кронштейны в один или несколько рядов. Для замысловатых интерьеров в американском стиле подойдёт двухрядный карниз для штор из дерева или металла.

Шинный карниз

При лаконичном интерьере в скандинавском стиле оптимально установить незаметный карниз на основе пластиковой или металлической планки. Шинные карнизы бывают двухрядными, что позволяет разместить плотные портьеры и тюль любой длины. Для нестандартных окон можно приобрести поворотные модули и выгнутые карнизы любой формы. Такой материал оптимален для декорирования балкона и при необходимости визуально увеличит высоту потолка. Шинные карнизы крепятся к потолку, изготавливаются из алюминия или пластика белого цвета.