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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кровать для дома: как правильно выбрать?

Кровать для дома: как правильно выбрать?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Отличное настроение, высокий жизненный тонус, крепкое здоровье — это то, что обеспечивает хороший сон

Отличное настроение, высокий жизненный тонус, крепкое здоровье — это то, что обеспечивает хороший сон. Последний, в свою очередь, могут обеспечить комфортная домашняя обстановка и удобная кровать, дополненная приятными на ощупь постельными принадлежностями. Кстати, качкственную кровать можно приобрести в интернет-магазине Мебель Полесья https://belmebelshop.ru/cat/krovati_iz_massiva, который занимается продажей Белорусской мебели в Москве и всей России. Это официальный интернет-магазин белорусской мебели в Москве.

Далее, пойдет речь о том, как правильно выбрать кровать, чтобы чувствовать себя на ней настоящим королем. Профессиональные советы и рекомендации помогут грамотно осуществить такой выбор.

Критерии выбора кровати для дома

При выборе такой мебели первоочередное внимание стоит обращать на следующие ее параметры:

  1. размер;
  2. конструкция;
  3. форма;
  4. материал изготовления.

Каждый из этих параметров следует рассмотреть более подробно.

Размер

Габариты кровати напрямую зависят от того, какая площадь помещения, в котором будет стоять такая мебель. Изделие обязательно должно быть просторным и в то же время не мешающим свободному перемещению по комнате.
Чтобы иметь более или менее четкое представление о том, как будет смотреться новая кровать, на полу при помощи малярного скотча можно наклеить ее габариты. Исходя из того, сколько людей будет на ней спать, предпочтение отдается двуспальному, полуторному или односпальному ложу.

Конструкция

По этому параметру есть очень широкий ассортимент кроватей, и здесь стоит задача подобрать наиболее подходящий вариант. Если возникают какие-либо трудности, то можно попросить помощи у продавца.
Кровати односпального и двуспального типов различаются между собой разновидностью каркаса. В случае выбора ложа для классического интерьера оптимальной будет массивная конструкция, оборудованная надежными ножками и крепкими спинками. Лаконичную обстановку минималистического или скандинавского интерьера отлично дополнит простая по форме кровать, лишенная чрезмерного декора.

Для детской комнаты можно подобрать функциональное спальное место с полками и/или выдвижными ящиками. Если детей в семье двое или больше, то предпочтение стоит отдать двухъярусной кровати, позволяющей экономить место.

Форма

Как рекомендуют профессиональные ортопеды, покупать лучше всего классические прямоугольные кровати. В продаже сейчас имеются изделия самых разнообразных форм, например, овальной, квадратной или даже в виде сердца. Такие кровати в современном интерьере выглядят очень привлекательно и стильно.

Однако стоит понимать, что для оригинальных по форме кроватей будет довольно сложно подобрать постельные принадлежности. Кроме того, на них может быть не очень удобно спать.

Материал изготовления

Сырье, используемое для производства кроватей, напрямую влияет на стоимость такой мебели.
Роскошно выглядит продукция, изготовленная из массива дерева. Однако она дорого стоит, поэтому не каждый может позволить себе купить такие кровати.

Бюджетным вариантом являются кровати, изготовленные из МДФ. Для некоторых стилей интерьера, таких как, например, ретро, кантри и прованс будут подходящими металлические изделия, обладающие винтажным налетом.

Полезные рекомендации

Выбрав кровать, следует сразу же подобрать для нее удобный матрас и качественные постельные принадлежности. Чтобы комната с такой мебелью выглядела гармоничной, можно подобрать комод, шкаф, трюмо и прикроватные тумбочки из той же коллекции, что и основная мебель.

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