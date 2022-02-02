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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Как перевести биткоины на карту Сбербанка?

Как перевести биткоины на карту Сбербанка?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Перевод биткоинов на карту Сбербанка - это актуальная для многих задача.

Как перевести биткоины на карту Сбербанка?

Перевод биткоинов на карту Сбербанка - это актуальная для многих задача. В 2022 году она значительно упростилась благодаря появлению специализированных сервисов - онлайн-обменников. В сегодняшней статье мы выясним, что они собой представляют и как получить доступ ко всем функциям и возможностям.

Bitcoin становится всё более популярной криптовалютой и все более предпочтительным средством инвестиций, однако у него есть один недостаток: он не подходит для оплаты товаров, его невозможно использовать при посещении магазинов и торговых центров. Чтобы превратить криптовалюту в платёжное средство, необходимо произвести обмен биткоина на Сбербанк и снять наличные.

Вообще термин «Bitcoin», как рассказывают специалисты, имеет несколько значений: первое - это современная популярная криптовалюта, а второе - платёжная система, работающие на основании цифрового протокола. Чтобы перевести Bitcoin на карту Сбербанка, необходимо воспользоваться специализированными биржами или онлайн-обменниками. В сегодняшних условиях, когда время приобрело особенную ценность, наиболее предпочтительным является последний вариант.

Как найти лучший онлайн-обменник?

Проведите мониторинг рынка самостоятельно, введя в любую поисковую систему соответствующее словосочетание, или обратитесь к советам своего окружения: с уверенностью можно сказать, в 2022 году с вами обязательно поделятся полезными контактами. Можно выбрать и третий, проверенный вариант – онлайн-обменник Exchanger1.com, со всеми возможностями которого можно познакомиться прямо сейчас. Сервис предлагает самые выгодные комиссии на совершение транзакций по любым направлениям, а также позволяет воспользоваться промокодом CCG4ZDP4Q и дополнительно сэкономить.

Как произвести обмен?

Перейдите на главную страницу сайта, где укажите интересующую валюту. Заполните предложенную форму, введите номер карты и адрес своей электронной почты: на него впоследствии будут приходить важные уведомления, новости, оповещения. Изучите договор на услугу обмена и примите все условия, поставив в соответствующей графе галочку. Далее последний шаг - оплата заявки, после которой денежные средства поступят на указанную карту Сбербанка. Практика показывает, что всё очень быстро, просто и интуитивно понятно. Последующие транзакции вы сможете совершать, не пользуясь инструкциями.

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