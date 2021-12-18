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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » В какую криптовалюту лучше вкладывать деньги

В какую криптовалюту лучше вкладывать деньги

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Для того чтобы определиться в какую криптовалюту лучше вкладывать деньги, следует определиться с целями инвестора

Для того чтобы определиться в какую криптовалюту лучше вкладывать деньги, следует определиться с целями инвестора и возможными рисками, которые могут быть при выборе инвестиционного портфеля. Как правило, в самых надежных монетах, доходность несколько ниже, чем в новых криптоактивах, которые могут дать х100 и более за короткий промежуток времени.

Самая надежная криптовалюта для инвестиций

Надежными криптовалютами считаются те, на блокчейне которого функционирует множество проектов. Не менее важный фактор - капитализация. Чем она выше, тем более надежным считается актив.

Список надежных криптовалют:

  • Bitcoin;
  • Ethereum;
  • Litecoin;
  • XRP;
  • BNB;
  • Bitcoin Cash;
  • Zec;
  • Dash;
  • Cardano;
  • Zcach.

За предоставленными проектами стоят команды разработчиков, что регулярно проводят обновления и модернизацию своих сетей блокчейна. С момента создания каждой из криптовалют, перечисленные варианты показали значительный рост в цене. Однако этот рост обуславливался некоторыми факторами, которые дали результат лишь с течением времени.

Несмотря на то, что самой надежной монетой является Bitcoin, все большую популярность набирают альткоины. Например, Ethereum за 2021 год подорожал в три раза. Несмотря на рыночную капитализацию в два раза меньше, чем у биткоина, объем торгов эфириума меньше лишь в полтора раза. Это говорит о заинтересованности капитала в данной монете.

Для выбора лучших надежных криптовалют, можно смотреть на их объемы. Для долгосрочного инвестирования, рекомендуется выбирать следующие варианты:

Даже если на недельном или месячном таймфрейме, данные активы показывают отрицательное значение, на протяжении года, цена всегда восстанавливается, а иногда и бьет текущие максимумы.

Самая доходная криптовалюта

Часто бывает так, что лучшую доходность показывает не самая проверенная и логически подкрепленная для этого криптовалюта, а та, которая ловит новостную волную обсуждений. Один из самых известных примеров - Dogecoin. За год, эта обсуждаемая монета выросла на 11 тысяч процентов.

Другой пример - Shiba Inu. Актив, придуманный на волне популярности "собак".

Стоит отметить, что подобные активы ничем не подкреплены, кроме как общим желанием людей быстро и много заработать на спекулятивных сделках. Так, например, вложив 100$ в догикоин в начале волны "хайпа", и продав на максимальных значениях, получилось бы получить разницу в 1 млн. 100 тыс. долларов. Для инвесторов рекомендуется вкладывать в подобные активы небольшие суммы, чтобы в случае негативного исхода, потеря была минимальной.

Онлайн обменник криптовалюты

Не менее важным фактором при работе с криптовалютой, является ее онлайн обмен. Обменник онлайн CryptoExchanger ( https://cryptoexchanger.org/ru ) предоставляет возможность переводить монеты самых популярных криптовалют по рыночным ценам. Курс перевода является фиксированным, и сохраняется до момента полного поступления средств. С помощью Crypto Exchanger можно делать обмен bitcoin на tether, обмен ethereum на bitcoin, ethereum на tether и т.д.

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