Инвесторы Shiba Inu подали петицию: какие полномочия имеют мелкие инвесторы?

Петиция сообщества криптовалюты Shiba Inu с 253 763 подписями призвана убедить Robinhood включить в список токены SHIB. Эта петиция становится одной из самых подписанных на Change.org; цель - собрать 300 000 подписей.

Петиция была подана 10 мая этого года Тристаном Люком. Учитывая массовую поддержку нынешней петиции, сообщество SHIB, похоже, находится на правильном пути, чтобы быть принятым Robinhood. Если это удастся, листинг будет означать еще один значительный рост для мем-криптовалюты. Узнать shiba inu прогноз курса можно на logincasino.com.

Биржи имеют важное значение для цены криптовалюты

Независимо от того, является ли это мем-токеном или серьезным проектом в сфере криптовалют с самого начала, без крупных бирж криптовалюта не сможет долго существовать. Помимо надежды на получение высокой прибыли с помощью криптовалюты, доверие также играет важную роль для многих инвесторов.

Когда биржи, такие как Binance, Coinbase или Robinhood, добавляют в список актив, криптовалюта не только привлекает больше внимания из-за количества пользователей бирж, но также автоматически завоевывает доверие потенциальных инвесторов. Coinbase добавила Shiba Inu в прошлом месяце. Инвесторы также подали петицию по этому поводу, которую подписали чуть более 40 000 пользователей.

Листинг Coinbase вызвал взрывной объем торгов SHIB

По данным CoinMarketCap, до листинга Coinbase 24-часовой торговый оборот составлял менее $0,5 млрд, теперь он составляет в среднем $2 млрд в день. Те же данные показывают, что цена SHIB выросла более чем на 200% с прошлого месяца.

Размещение на Robinhood было бы очень полезно для криптовалюты, потому что приложение Robinhood особенно популярно в США. Как сообщает Robinhood, во втором квартале этого года биржа генерировала 50% своей выручки от транзакций с криптовалютами, при этом на DOGE, другой популярный мем-актив, приходилось около 62% ее доходов от крипто-транзакций.

Стоит ожидать еще один взрыв цен на Shiba Inu?

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже назвал себя поклонником Shiba Inu. Он регулярно публикует фотографии своего собственного щенка этой породы Флоки. Своими твитами Илон Маск регулярно обеспечивает сильные колебания цен. Тем не менее, удивительно, что поклонники Shiba Inu и Dogecoin - это в основном мелкие инвесторы, которые вместе пытаются увеличить стоимость этих криптовалют.

Из-за последнего твита Илона Маска цена на Shiba Inu за несколько дней выросла примерно на 200%, и криптовалюта чуть не достигла нового исторического максимума. Если Robinhood действительно возьмется за SHIB, цена снова может резко взлететь. SHIB в настоящее время торгуется на отметке $0,000028 и, с рыночной капитализацией в $14 млрд, занимает 11-е место среди всех криптовалют на рынке. Только за сутки актив прибавил в цене 17%.