Чем примечателен миникредит онлайн на карту?

ента новостей

11:21
В Европе по мере роста цен на газ люди придумывают альтернативы отоплению своих домов
10:58
В Ленобласти обнаружены трупы мужа и жены с огнестрельными ранениями
10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
10:39
В Ленобласти задержали афериста обманувшего пенсионера
09:57
Он не верил в коронавирус…
09:33
Наступают очередные сложности
20:00
4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов
19:51
Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга
19:48
В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь
19:46
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург потенциально небезопасных креветок
15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
15:20
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы
15:17
Бывший офицер полиции Великобритании, убивший Сару Эверард, приговорен к пожизненному заключению
15:13
В Петербурге отец порезал ножом своего сына
11:56
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин»
10:52
Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи, назначили в высшый правящий орган страны
10:44
Слёт актива студенческих отрядов Санкт-Петербурга
10:41
Пекин откроет зимние Олимпийские игры в следующем году для болельщиков, но только если они будут жить в Китае
10:30
Вкладывайте в коммерческую недвижимость!
10:28
В Петербурге молодая девушка погибла при падении из окна на 21-м этаже
10:20
В Металлострое неизвестный открыл стрельбу из окна
09:59
Почему ковид атакует желудок?
09:01
Выбрали нового спикера ЗакСа
19:37
Лава из вулкана на Ла-Пальма хлынула в море
19:28
Выставка «Философия натюрморта»
19:20
Выставка «X-Ray Men»
14:56
В Ленобласти задержали двоих наркокурьеров
14:42
Выставка "Роль учителя в истории России"
14:29
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «ALTER EGO»
14:24
Искренно, разнопланово, глубоко: гастроли Молодежного театра имени Мустая Карима
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Чем примечателен миникредит онлайн на карту?

Чем примечателен миникредит онлайн на карту?

0
19
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
В жизни так бывает, что иногда до зарплаты не хватает совсем чуть-чуть — тысяч двадцать-тридцать, а то и вовсе пятнадцать.

В жизни так бывает, что иногда до зарплаты не хватает совсем чуть-чуть — тысяч двадцать-тридцать, а то и вовсе пятнадцать. Но какой бы небольшой не казалась сумма, перехватить ее порой не у кого, и в ответ легко можно услышать: «Брат, сорян, сам на мели!» Наверное, поэтому сегодня такую большую популярность приобрели займы у микрофинансовых организаций, банков и ломбардов. Каждый из них предлагает свои собственные инструменты, подходящие для разных случаев.

О банках говорить в ситуации с нехваткой небольшой суммы не стоит, так как большинство из них практикуют выдачу больших кредитов вроде ипотеки или автокредита. Для того чтобы воспользоваться услугами ломбарда, тоже нужны определенные условия. Прежде всего, ни один ломбард не работает через Интернет. Также, к сожалению, не каждый человек может предоставить залог, который требуется при ломбардном кредитовании. Остаются МФО, и это, пожалуй, самое лучшее решение тогда, когда нужна небольшая сумма. Чтобы долго не плутать среди огромного количества организаций, работающих в этой сфере, мы советуем сразу обратиться к проверенной временем и тысячами довольных клиентов. А именно — к сервису MoneyAll.

Преимущества займов в MoneyAll

Прежде всего, здесь можно получить действительно миникредиты, то есть кредиты размером от 15 тысяч тенге. При этом процент за пользование средствами будет почти неощутим, особенно в случае, если вы берете займ на совсем короткий срок. Кстати, здесь возможно досрочное погашение, а значит, проценты организация возьмет только за время фактического пользования одолженными средствами.

Простота оформления приятно поразит каждого, кто когда-либо сталкивался с очередями и огромным количеством бумаг в тех же банках второго уровня. А неожиданно сэкономленное время обрадует. Причины просты:

1. Вся процедура осуществляется посредством сети Интернет;

2. Требуется всего лишь один документ — удостоверение личности;

3. Регистрация происходит за шесть простых шагов;

4. Онлайн займ на карту поступает в течение нескольких минут.

Кто может получить займ

По сути, любой житель Казахстана может зайти на сайт moneyall.kz, пройти регистрацию и подать заявку на сумму от 15 до 145 тысяч тенге. При этом возраст заемщика должен быть от 21 года до 68 лет. Так что, на получение денег может рассчитывать даже человек, вышедший на пенсию. Если у вас на данный момент нет работы, ваша заявка все равно будет рассмотрена, так как у сервиса — индивидуальный подход к каждому клиенту. Подавая заявку, не забывайте, что кредит обязательно нужно будет возвращать, чтобы и в дальнейшем обращаться к компании в трудной ситуации и не испортить свою кредитную историю.

Как погасить займ

Погасить свой долг можно на сайте MoneyAll в «Личном кабинете», а также с помощью банковского перевода, электронного кошелька или через терминал QIWI. Каждый клиент волен сам выбирать тот способ, который удобен лично ему. Необходимо учитывать, что сама финансовая организация не включает в договор каких-либо скрытых комиссий, но при возвращении кредита комиссию может назначить банк, через который вы осуществляете перевод. Обязательно обращайте внимание на этот факт.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-03-2021, 15:55
Онлайн займ в Казахстане
26-04-2016, 21:14
Необходимы деньги - оформи займ до зарплаты!
22-07-2021, 18:50
Как взять займ онлайн?
11-02-2016, 23:22
Выгодно ли брать займы?
22-01-2016, 12:31
Про кредиты онлайн
28-04-2021, 16:26
Займ в МФО

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
39
Сегодня, 10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
0
94
Вчера, 15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
136
28-09-2021, 10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
0
163
27-09-2021, 12:52
В Приморском районе адвокат на иномарке сбил школьника
Наверх