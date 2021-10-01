Чем примечателен миникредит онлайн на карту?

В жизни так бывает, что иногда до зарплаты не хватает совсем чуть-чуть — тысяч двадцать-тридцать, а то и вовсе пятнадцать. Но какой бы небольшой не казалась сумма, перехватить ее порой не у кого, и в ответ легко можно услышать: «Брат, сорян, сам на мели!» Наверное, поэтому сегодня такую большую популярность приобрели займы у микрофинансовых организаций, банков и ломбардов. Каждый из них предлагает свои собственные инструменты, подходящие для разных случаев.

О банках говорить в ситуации с нехваткой небольшой суммы не стоит, так как большинство из них практикуют выдачу больших кредитов вроде ипотеки или автокредита. Для того чтобы воспользоваться услугами ломбарда, тоже нужны определенные условия. Прежде всего, ни один ломбард не работает через Интернет. Также, к сожалению, не каждый человек может предоставить залог, который требуется при ломбардном кредитовании. Остаются МФО, и это, пожалуй, самое лучшее решение тогда, когда нужна небольшая сумма. Чтобы долго не плутать среди огромного количества организаций, работающих в этой сфере, мы советуем сразу обратиться к проверенной временем и тысячами довольных клиентов. А именно — к сервису MoneyAll.

Преимущества займов в MoneyAll

Прежде всего, здесь можно получить действительно миникредиты, то есть кредиты размером от 15 тысяч тенге. При этом процент за пользование средствами будет почти неощутим, особенно в случае, если вы берете займ на совсем короткий срок. Кстати, здесь возможно досрочное погашение, а значит, проценты организация возьмет только за время фактического пользования одолженными средствами.

Простота оформления приятно поразит каждого, кто когда-либо сталкивался с очередями и огромным количеством бумаг в тех же банках второго уровня. А неожиданно сэкономленное время обрадует. Причины просты:

1. Вся процедура осуществляется посредством сети Интернет;

2. Требуется всего лишь один документ — удостоверение личности;

3. Регистрация происходит за шесть простых шагов;

4. Онлайн займ на карту поступает в течение нескольких минут.

Кто может получить займ

По сути, любой житель Казахстана может зайти на сайт moneyall.kz, пройти регистрацию и подать заявку на сумму от 15 до 145 тысяч тенге. При этом возраст заемщика должен быть от 21 года до 68 лет. Так что, на получение денег может рассчитывать даже человек, вышедший на пенсию. Если у вас на данный момент нет работы, ваша заявка все равно будет рассмотрена, так как у сервиса — индивидуальный подход к каждому клиенту. Подавая заявку, не забывайте, что кредит обязательно нужно будет возвращать, чтобы и в дальнейшем обращаться к компании в трудной ситуации и не испортить свою кредитную историю.

Как погасить займ

Погасить свой долг можно на сайте MoneyAll в «Личном кабинете», а также с помощью банковского перевода, электронного кошелька или через терминал QIWI. Каждый клиент волен сам выбирать тот способ, который удобен лично ему. Необходимо учитывать, что сама финансовая организация не включает в договор каких-либо скрытых комиссий, но при возвращении кредита комиссию может назначить банк, через который вы осуществляете перевод. Обязательно обращайте внимание на этот факт.