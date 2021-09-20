Кредит под залог ПТС автомобиля: особенности, плюсы и минусы

Для получения взаймы крупной денежной суммы можно воспользоваться залоговым кредитованием с обеспечением (с передачей кредитору в залог какого-либо имущества) через независимый финансовый сервис Value+. Для обширной категории заемщиков, чья кредитная история неидеальна, этот вид кредитования — единственно доступный, когда в долг нужна существенная сумма денег. Также это — подходящий вариант для тех, кто не может подтвердить размер дохода документально (например, работает неофициально).

Одна из распространенных разновидностей подобного вида кредитования — кредит под залог ПТС. Для его получения должны быть соблюдены требования:

• Наличие в собственности любого вида транспорта. Субъект, владеющий машиной по доверенности, не может воспользоваться услугой.

• Заемщик должен быть совершеннолетним, иметь российское гражданство, регистрацию РФ в регионе пребывания кредитора.

Кредит под залог ПТС: преимущества

1. Перед оформлением сделки проводится оценка авто. Стоимость прямо пропорциональна возрасту и техническому состоянию транспорта. Также на нее влияет марка авто и его внешний вид. В среднем, можно рассчитывать на получение в кредит суммы в размере 60-80% от оценочной стоимости авто.

2. Для оформления потребуется минимальное количество документов: паспорт владельца, СТС и ПТС. Последнее выступает в роли предмета залога.

3. Автомобиль остается в распоряжении владельца. Транспортное средство можно использовать по назначению, что очень удобно для собственника. Нельзя перепродавать и оформлять его на другое лицо, пока кредитные обязательства не закрыты.

4. Процентная ставка умеренна и явно меньше, чем по потребительским кредитам, где обеспечение не предусмотрено, не говоря уже о микрозаймах.

5. Оформление документов происходит быстро, в течение нескольких часов, в офисе компании-кредитора. Деньги выдаются заемщику после подписания соответствующих документов и передачи в залог ПТС.

Главным минусом кредитования под залог ПТС является ограничение прав хозяина на продажу авто. Плюс есть риск, что с кредитом рассчитаться не получится, и тогда предмет залога перейдет в собственность кредитора. Поэтому нужно грамотно рассчитывать собственные возможности по выплате кредита.

Кредит под залог ПТС может выручить автовладельцев, когда деньги требуются срочно, собирать документы некогда или нет возможности. Передав ПТС в залог, можно продолжать пользоваться автомобилем, не отказываясь от привычного комфорта.