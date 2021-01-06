Страховой брокер является своего рода посредником, который занимается заключением и последующим сопровождением страховых договоров, отражающих интересы заказчика, который может являться страхователем и страховщиком. При заключении соответствующего договора со страховым брокером предусмотрено определение перечня услуг для оказания им, набора прав и обязанностей в порядке, в котором исполняются договор, время действия и стоимость услуг, отражающих уровень вознаграждения брокера. Порядок взаимных расчётов, в том числе, сроки и порядок перечисления страховщиком денег, которые были получены брокером для того, чтобы оплатить договор. В последнем случае речь идёт о перестраховании.

Договор страхования, который заключается от имени сторон в интересах брокера , обязателен для исполнения страховщиком. Это не зависит от способов и реализационных сроков страховых полисов, где указан момент поступления страховой премии, что означает взносы агентов, которые были уплачены в отношении брокера. Регулировка положения агента в правовом положении в РФ осуществляется на основании ст. 8 ФЗ Об ОСД № 4015 и должна старого ему соответствовать.

Страховой брокер и его признаки

Среди брокеров можно выделить следующие категории:

юридические лица в виде организаций коммерческого типа;

физические лица с постоянным проживанием на территории РФ с регистрацией в виде ИП, согласно законодательству РФ.

Страховые брокеры представлены в виде субъектов в отрасли страхования. Данная деятельность обязательно требует наличия лицензии. Брокерами предусмотрено оказание соответствующих услуг от собственного имени, осуществляемых за счёт страхования физлиц или юрлиц на основании интересов для их деятельности.

Услуги страхового брокера

Услуги страховых брокеров связаны

с подбором страхователей или страховщиков

с подбором условий, на которых происходит страхование (перестрахование);

с оформлением, заключением и сопровождением страхового договора (перестрахования)

с внесением изменений;

с оформлением документов в момент урегулирования требований относительно страховой выплаты;

со взаимодействием со стороной страховщика (перестраховщика);

с деятельностью консультационного типа.

Обязанностями страховых брокеров являются:

При деятельности брокера как посредника в интересах страховщика об этом уведомляют сторону страхователя и не могут претендовать на вознаграждение за услугу в рамках единого договора со стороны страхователя и страховщика.

Предоставление страхователю информации по требованию, связанному с наименованием местонахождение и лицензии для того, чтобы осуществлять деятельность в качестве посредника.

Предоставление страхователю информации, связанной с перечнем услуг относительно страховщика, в отношении которого происходит страхование, наличие или безучастие и страховом капитале (страховщиков) при указании доли.

Предоставление информации в адрес страхователя относительно видов со страховыми условиями и результатов, связанных с анализом этих услуг и подтверждением относительно формирования предложения из страхового брокера на основе потребностей страхователя.

Предоставление страховщику информации, полученной от страхователя, страховых рисков относительно признаков страхования, потребностях, объёмах и порядках, согласно законодательству РФ, с договором между страховым специалистом и брокером.

Сохранение денежных средств, если получена премия от страховых специалистов, с сохранностью документов, которые предоставляются страховщиками и страхователями с отчётом относительно использования страховых бланков. Обеспечение сохранности документов, которые предоставляются сторонами страховщика и страхователя.

Предоставление отчёта страховщику о том, как использовались в процессе деятельности бланки полисов, предназначенных для страхования, и сертификатов.

Возврат бланков полисов и сертификатов для страхования, которые были испорчены и не использованы в порядке и на условиях, предусмотренных договорами, которые заключаются между страховщиками, агентами и брокерами на основе законодательства РФ.

Размещение информации, связанной с наименованием о местонахождении и перечне услуг стороны страховщика, которая подлежит страхованию, о степени участия о страховом капитале (страховщиков) с указанием доли, видов страховых условий на сайте в Интернет.

Обязанностью страхового брокера не является оказание услуг в отношении обязательного страхования, что подтверждено законодательском РФ.

Ответственность сторон

Страховой брокер обладает ответственностью за то, что обязательства не исполняются или исполняются ненадлежащим образом, согласно видам деятельности:

по разглашению сведений в качестве коммерческой тайны со стороны страховщика;

по разглашению персональных данных со стороны страхователей;

в отношении объективности, достоверности, полноты и данных, указываемых своевременно в представленной документации по подтверждению полномочий.

Возможные ограничения

Страховыми брокерами, которые занимаются работой в данной сфере, не могут являться:

лица, судимость которых не снята или не погашена;

лица, на протяжении 2 лет руководящие поставщиком, пока Арбитражный суд, не признал статус организации в виде банкрота или до 3 лет после того, как страховщик признан банкротом;

лица с заниманием должностей относительно органов управления страховщика, а также в зависимых и дочерних обществах.

Страховому брокеру недоступно указание себя в виде выгодоприобретателя в отношении договоров страхования с другими лицами. Вознаграждение, которое выплачивается страховым брокером страховщику в рамках определённого вида страхования, не превышает 10% от величины страховой премии. Деятельность страховых брокеров контролируется органом надзора в отрасли страхования и страховщиком в отношении исполнения обязанностей и полномочий, согласно договору между стороной страховщика и страхового брокера.

Со стороны страховщика предусмотрено ведение реестра брокеров, занимающихся страховой деятельностью, если заключаются договоры относительно оказываемых страховых услуг. Размещение сведений из реестра, в который включены страховые агенты, происходит страховщиками на собственных интернет-сайтах. Информация должна быть представлена в формате, который является доступным для пользователей.