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Как перевести деньги с карты на карту минуя банк

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Существует надежный и безопасный способ совершить транзакцию между двумя карточками онлайн, но не в личном банковском кабинете.

Существует надежный и безопасный способ совершить транзакцию между двумя карточками онлайн, но не в личном банковском кабинете. Выясняем, как отправить денежный перевод card2card.

На кредитку будет быстрее

Сколько раз вы оказывались в ситуации, когда друг или подруга платили за вас с условием, что сумму вы добросите потом на карту! Казалось бы, это такой удобный и доступный способ, но далеко не всегда это так.

Иногда просто не получается найти место для совершения подобной транзакции, и складывается некрасивая ситуация: от вас ждут компенсации расходов, а вы не можете вразумительно объяснить, почему до сих пор ее не совершили.

Рекомендуем вам обратить внимание на сайт системы платежных сервисов «Золотая Корона». Здесь представлен раздел, в котором в любое время дня и ночи доступно оформление перевода денег с карты на карту. Давайте узнаем, как оно устроено.

Как перевести средства на карту через «Золотую Корону»

Форма отправки напоминает макет банковской кредитки, поэтому заполнять ее невероятно удобно и просто. В поле слева перепишите данные карточки, с которой будет производиться списание, в поле справа – реквизиты той, на которую планируется зачисление. Допускается использование карт платежных систем Visa, MasterCard, МИР, эмитированных российскими банками.

Следующий шаг – сумма перевода. Впишите в специальное поле, сколько вы хотите отправить адресату. Сервис автоматически рассчитает конечную сумму к списанию с учетом комиссии. Тариф на отправку средств таким образом составляет 1% (минимум 50 рублей).

Для операции установлены лимиты: минимально разрешается отправить 1 рубль, максимально – 150 000 рублей.

После того, как все перечисленные сведения будут указаны, произведена проверка информации и оплата подтверждена, деньги будут списаны со счета. Обратите внимание, что оформить возврат для такого перевода невозможно. Поэтому критично важно, чтобы реквизиты были написаны без ошибок.

Сколько идут деньги

Как скоро отправленная вами сумма поступит на счет? Как правило, речь идет о зачислении в течение суток. Однако при наличии технической возможности перевод от начала до конца займет несколько минут.

Чаще всего банк-эмитент карты адресата присылает ему уведомление о том, что деньги поступили и указывает сумму зачисления. Если услуга оповещения не включена, имеет смысл проверять состояние счета время от времени.

Перевести деньги с карты на карту через «Золотую Корону» может быть очень удобно в ситуациях, когда по техническим причинам невозможно сделать это в личном кабинете или в приложении банка. Иногда размер комиссии платежного сервиса оказывается более выгодным, чем тот, что установлен за операцию трансферта у вашего эмитента.

Сохраните себе в избранное этот текст и при случае воспользуйтесь этим способом отправки денег на карту родным или друзьям, чтобы убедиться, как он прост и удобен.

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