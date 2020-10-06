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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Оформлении кредита юридическими лицами

Оформлении кредита юридическими лицами

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Тонкости в документальном оформлении кредита юридическими лицами

В деятельности любого предприятия в определенные моменты времени встает вопрос, где взять дополнительные денежные средства для поддержания непрерывности процесса производства и его развития. Существует несколько способов в пополнении денежных потоков компании дополнительными средствами. Наиболее востребованным и доступным является банковский кредит.
Для его оформления банк должен детально проанализировать финансовую и экономическую деятельность заемщика и соответственно для этого запросить определенный перечень документов. Сейчас банки очень тщательно производят отбор, кому предоставлять кредитные средства. Сотрудниками банка по нескольку раз проверяются все документы. Для удобства отмлеживания всех процессов кредитования банки могут использовать кредитный конвейер от компании "Финансовые Информационные Системы", подробнее с возможностями можно ознакомиться на https://fisgroup.ru/products/automation-of-the-credit-cycle/corporate-body/.
Для начала предприятию необходимо навести порядок в юридических документах компании. Проверить наличие приказов и протоколов органов управления на руководителей, а также уставных документов в последней действующей редакциях. Данную документацию банк потребует обязательно, поскольку именно она подтверждает полномочия должностных лиц.
Что касается финансовой отчетности, то банку необходимо будет предоставить:
- бухгалтерскую отчетность;
- выписки по счетам;
- сведения от других банков, в виде справок, подтверждающие наличие или отсутствие задолженности;
- договора, контракты с контрагентами.
Рассматривая эти документы, банк увидит, что хозяйственная деятельность на сегодняшний день ведется, что в свою очередь, подтверждает факт и возможности в погашении будущей задолженности.
Именно с финансовыми документами чаще всего возникают проблемы. Многие предприятия, кроме бухгалтерской отчетности ведут еще и управленческую, а ведь она и показывает всю картину дел. По ее данным многие компании убыточные, именно поэтому банковские учреждения и отказывают в кредитовании.
Также, для оформления кредита банк попросит заполнить заявление, внесенную информацию в данный документ лучше согласовать с менеджерами банка во избежание ошибок.
Банк может потребовать гарантии, в виде залога или же поручительства.
Большие сложности бывают при оформлении залога. Чаще всего проблемы бывают с земельными участками, незаконно оформленной перепланировкой, отсутствием объектов залога в государственных реестрах или банальной нехваткой документов. А для банковского учреждения – это все риски, вследствие которых сделка может быть признана незаконной, что в свою очередь привести к расторжению договора.
Необходимо отметить, что с развитием рыночных процессов в экономике, деятельность предприятия невозможна без привлечения кредитных средств. Данный фактор обязательно необходимо учитывать и планировать в деятельности компании.

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