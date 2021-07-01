Стоит ли заказывать доставку суши в Санкт-Петербурге

В последние годы доставка готовой еды в Санкт-Петербурге находит все больший спрос. Это вполне справедливо, так как город разрастается, не всегда есть возможность построить рядом с жилым кварталом супермаркет или ресторан. Поэтому жители, чтобы сэкономить время и деньги на проезде и стоянии в очереди, заказывают продукты на дом. Но есть еще один нюанс – заказав продукты, их необходимо обработать, приготовить ужин или обед. А у многих петербуржцев только дорога от работы до дома занимает несколько часов. В такой ситуации не остается ничего другого, как питаться полуфабрикатами, стараясь сэкономить время на приготовлении еды, идти в ресторан или ближайшее кафе, или заказывать готовые блюда на дом. И именно последний вариант наиболее привлекателен. Так как в моде не только вкусная, но и здоровая пища, то люди отдают предпочтение японским блюдам, а именно – суши и роллам. Одно из заведений в Санкт-Петербурге, где можно заказать быструю и недорогую доставку на дом – Суши Мастер. Ознакомиться с ассортиментом и оставить заявку на доставку можно на сайте компании https://sankt-peterburg.sushi-master.ru/.

Преимущества доставки готовых суши на дом

Суши любят практически все, а некоторые не могут и пары дней прожить без того, чтобы отведать любимое блюдо. При этом разнообразие роллов позволяет покупать каждый месяц разные разновидности, ни разу не повториться и при этом еще не перепробовать все, предлагаемые в Суши Мастер.

Некоторые предпочитают готовить суши дома, но это не слишком удачный вариант. Необходимо не просто приобрести набор для приготовления роллов и прочитать пару рецептов в интернете. Дело в том, что суши готовят из определенных сортов риса и морепродуктов или рыбы, прошедших минимальную термическую обработку. А потому потребуется колоссальное мастерство, чтобы ваше творение было не только внешне похоже на японское блюдо, а содержало только полезные вещества, чтобы оно было вкусным, и его можно было съесть без вреда для здоровья.

Не стоит забывать и о том, что качественные и свежие продукты в супермаркете стоят далеко недешево, а потому самостоятельно приготовление роллов на своей кухне не всегда целесообразно и экономически выгодно. Гораздо проще заказать домой порцию любимых суши или целый набор и наслаждаться вкусным блюдом.

Есть еще один нюанс – на покупку продуктов, их приготовлении и уборку кухни после готовки требуется время. А его-то чаще всего и нет у работающих людей. Да и приготовить вкуснятину быстро, если к вам внезапно нагрянули гости, просто невозможно. Сэкономить время и силы поможет доставка готовых суши на дом!

Доставка от Суши Мастер

Суши Мастер – ресторанная сеть международного уровня. Компания работает в сфере общественного питания уже 8 лет и делает все для удобства своих клиентов, например, организует доставку готовых суши на дом.

Стоимость доставки по Санкт-Петербургу составляет всего 150 рублей, а при заказе на сумму от 699 рублей – бесплатна. При этом курьер привезет вам вкусное и полезное блюдо в течение часа. Вам останется только дождаться его, оплатить заказ и наслаждаться любимым блюдом в кругу семьи или теплой компании друзей!