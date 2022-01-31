ента новостей

16:23
На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд
16:19
ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ
13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
13:03
В центре Петербурга избили врача скорой помощи
12:22
В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки
12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
12:08
Выставка сестер Поповых Non-Human в Эрарте
12:04
На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение
11:59
У нас дешевый бензин
10:45
Серджио Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок
10:42
Священник убит боевиками в Пакистане
10:40
Ким Чен Ын хочет, чтобы мир знал, что он все еще важен
10:36
Белый дом по-прежнему стремится к переговорам с Северной Кореей
10:27
В Ленобласти военнослужащий погиб от удара ножом на улице
10:17
В Ленобласти на пожаре обнаружены обгоревшие останки человека
10:05
В Петербурге награждены росгвардейцы, эвакуировавшие людей из горящего общежития
09:32
Противоковидных препаратов хватает
08:55
На «Кола» ограничат пропускную способность
08:46
Оставить их без газа
12:26
В топ-5 по иммунитету
11:41
Когда это не просто боль в горле
10:54
Коновалова арестовали
00:37
Турецкий «Анадолу Эфес» подтвердил, что является удобным соперником для «Зенита» в Евролиге
11:20
В Петербурге полицейский спас 3-летнюю девочку
10:45
Хиомара Кастро стала первой женщиной-президентом Гондураса
10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
10:13
Телефонный разговор Байдена с президентом Украины «не удался»
09:38
Власть снова проиграла
08:58
Запрещать криптовалюту не будут
08:24
Омикрон начал доминировать
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Кулинария, рецепты » Новые вкусы мраморной говядины

Новые вкусы мраморной говядины

0
38
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Считается, что мраморная говядина премиум-класса настолько хороша сама по себе

Считается, что мраморная говядина премиум-класса настолько хороша сама по себе, что не требует украшения своего натурального вкуса никакими добавками. Это действительно так, но чтобы «услышать» все вкусовые оттенки, даже мраморную говядину стоит подавать с различными соусами, чтобы открыть для себя новые вкусовые нотки этого роскошного продукта.

Даже правильно приготовленное нежное сочное мясо будет ещё интереснее, если подать его с подходящим соусом. Мясо более глубокой прожарки, которую чаще всего предпочитают мужчины, более сухое и особенно нуждается в дополнительной поддержке вкуса. В любом ресторане мясо принято подавать непременно с соусом или подливой, которые подчеркивают вкус мяса и придают ему особенное звучание.


Что подходит для мяса?

У каждого повара есть свой фирменный соус для мяса. А изобилие и доступность большинства ингредиентов позволяют каждому гурману экспериментировать на собственной кухне. Но когда на эксперименты нет времени, можно купить готовый соус, особенно, если неудача никоим образом не входит в планы. Чтобы ужин удался на все 100%, к мясу стоит купить соус Jack Daniels Original BBQ, в котором настолько сбалансированно подобраны все ингредиенты, что любое количество соуса украсит вкус говядины, будь то стейк из духовки или ребрышки на гриле. Особенно хорошо этот соус подходит к блюдам барбекю, ведь в состав этого классического американского продукта входят:

  • томатная паста из спелых помидоров;
  • яблочный уксус;
  • коричневый сахар;
  • концентрат ананасового сока;
  • куркума;
  • паприка;
  • сушёный чеснок,
  • натуральный дым гикори.

Но главной особенностью этого соуса является добавленный виски Jack Daniel’s Tennessee, который придаёт готовому блюду уникальный мягкий вкус.

Если этот соус не получится найти в ближайшем магазине, его всегда можно заказать в мясной лавке [email protected] с доставкой во все регионы.

Почему нужен только качественный соус?

Принято считать, что хорошее мясо невозможно испортить. На самом деле можно легко разочароваться в готовом блюде, если в качестве приправы или соуса взять продукт низкого качества с большим количеством искусственных добавок, которые применяют для достижения аромата барбекю. Низкая стоимость продукта говорит о том, что натуральные ингредиенты использованы в ничтожных количествах, что, естественно, скажется на вкусе готового мяса. И вместо того, чтобы оттенить истинный вкус мраморной говядины, блюдо будет безнадёжно испорчено.

Ещё одним отрицательным фактором является количество приправы или соуса, используемого в приготовлении мраморной говядины. Всегда нужно помнить правило, что все дополнения должны не уничтожить натуральный вкус мяса, а придать ему новое звучание, сохраняя основную партию. Такую ошибку часто совершают, когда хотят приготовить совершенно новое блюдо из говядины и начинают смешивать сразу несколько новых ингредиентов. Такие эксперименты могут завершиться полной неудачей и испорченным мясом. При составлении новых соусов следует помнить, что новые ингредиенты можно вводить по 1-2 в привычный рецепт. Только так можно понять, как влияет каждый новый компонент на изменение вкуса.

Мраморная говядина достойна качественного «бэк-вокала», только тогда можно получить истинное наслаждение мясным блюдом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-12-2020, 09:03
Чем заменить говядину?
15-04-2016, 23:45
Идеальный шашлык: как его приготовить?
9-05-2016, 19:43
Вкусный шашлык. Секреты для новичков
8-06-2021, 09:18
А вы мясо в тушенке видели?
13-02-2021, 09:14
Изъятое мясо
10-10-2019, 10:27
27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
70
Вчера, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
539
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
180
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
0
340
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
Наверх