Новые вкусы мраморной говядины

Считается, что мраморная говядина премиум-класса настолько хороша сама по себе, что не требует украшения своего натурального вкуса никакими добавками. Это действительно так, но чтобы «услышать» все вкусовые оттенки, даже мраморную говядину стоит подавать с различными соусами, чтобы открыть для себя новые вкусовые нотки этого роскошного продукта.

Даже правильно приготовленное нежное сочное мясо будет ещё интереснее, если подать его с подходящим соусом. Мясо более глубокой прожарки, которую чаще всего предпочитают мужчины, более сухое и особенно нуждается в дополнительной поддержке вкуса. В любом ресторане мясо принято подавать непременно с соусом или подливой, которые подчеркивают вкус мяса и придают ему особенное звучание.





Что подходит для мяса?

У каждого повара есть свой фирменный соус для мяса. А изобилие и доступность большинства ингредиентов позволяют каждому гурману экспериментировать на собственной кухне. Но когда на эксперименты нет времени, можно купить готовый соус, особенно, если неудача никоим образом не входит в планы. Чтобы ужин удался на все 100%, к мясу стоит купить соус Jack Daniels Original BBQ, в котором настолько сбалансированно подобраны все ингредиенты, что любое количество соуса украсит вкус говядины, будь то стейк из духовки или ребрышки на гриле. Особенно хорошо этот соус подходит к блюдам барбекю, ведь в состав этого классического американского продукта входят:

томатная паста из спелых помидоров;

яблочный уксус;

коричневый сахар;

концентрат ананасового сока;

куркума;

паприка;

сушёный чеснок,

натуральный дым гикори.

Но главной особенностью этого соуса является добавленный виски Jack Daniel’s Tennessee, который придаёт готовому блюду уникальный мягкий вкус.

Если этот соус не получится найти в ближайшем магазине, его всегда можно заказать в мясной лавке [email protected] с доставкой во все регионы.

Почему нужен только качественный соус?

Принято считать, что хорошее мясо невозможно испортить. На самом деле можно легко разочароваться в готовом блюде, если в качестве приправы или соуса взять продукт низкого качества с большим количеством искусственных добавок, которые применяют для достижения аромата барбекю. Низкая стоимость продукта говорит о том, что натуральные ингредиенты использованы в ничтожных количествах, что, естественно, скажется на вкусе готового мяса. И вместо того, чтобы оттенить истинный вкус мраморной говядины, блюдо будет безнадёжно испорчено.

Ещё одним отрицательным фактором является количество приправы или соуса, используемого в приготовлении мраморной говядины. Всегда нужно помнить правило, что все дополнения должны не уничтожить натуральный вкус мяса, а придать ему новое звучание, сохраняя основную партию. Такую ошибку часто совершают, когда хотят приготовить совершенно новое блюдо из говядины и начинают смешивать сразу несколько новых ингредиентов. Такие эксперименты могут завершиться полной неудачей и испорченным мясом. При составлении новых соусов следует помнить, что новые ингредиенты можно вводить по 1-2 в привычный рецепт. Только так можно понять, как влияет каждый новый компонент на изменение вкуса.

Мраморная говядина достойна качественного «бэк-вокала», только тогда можно получить истинное наслаждение мясным блюдом.