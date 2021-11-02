Советы покупателю при выборе качественного натурального сыра

Сыр – это один из любимейших продуктов многих потребителей. Но чтобы приобрести не только вкусный, ароматный, но и высококачественный продукт, необходимо знать несколько простых правил. О них и будет рассказано в данной статье. Про самые дорогие сыры в мире можно почитать на сайте onwomen.ru.

Для приготовления одного килограмма сыра требуется примерно одиннадцать литров молока. Потому, отдавая предпочтение какому-то виду сыра, не следует экономить, ведь качественное молоко – продукт не из дешёвых.

Так называемый «чистый» сыр – это результат сочетания молока, закваски и соли. Но такие сыры встречаются в магазинах крайне редко. Потому очень важно внимательно изучать состав магазинного сыра, избегая покупки тех продуктов, в составе которых содержатся всевозможные «Е-шки». Чаще всего это всевозможные загустители, консерванты для длительного хранения, усилители вкусовых качеств и красители.

Помимо этого, натуральные сыры не могут содержать в себе сухое молоко, сою и масла растительного происхождения. Если же так называемый сыр содержит в себе растительные жиры, то по правилам такой товар должен носить название «Продукт с заменителем молочного жира».

Следующим важным шагом является маркировка продукта. Здесь важно отметить, что любые наименования, созвучные слову «сыр» на упаковке (как, например, сырный продукт) уже говорят о том, что это продукт низкого качества. К сыру он не имеет никакого отношения, а по вкусу лишь отдалённо его напоминает. Пользы в таком продукте не будет, а вот различных добавок – сполна. Потому крайне важно отдавать предпочтение продуктам, сделанным по ГОСТу.

Настоящие сыры, для вызревания которых требуется около двух месяцев, стоят в разы дороже своих молокосодержащих «братьев». Качественный сыр не может стоить 300 рублей за килограмм, важно об этом помнить.

Это интересно! Как можно определить натуральность уже купленного и нарезанного продукта? Очень просто: оставить ломтик сыра на столе на три-четыре часа. Если он заветрится – сыр натуральный. Если же на ломтике появятся капельки жира, это говорит о высоком содержании растительных компонентов.

Цвет качественного сыра всегда имеет однородность, без пятен и полос. Сыры твердых и полутвердых сортов имеют желтоватый оттенок, но не слишком интенсивный. Яркий цвет свидетельствует о большом количестве красителей в сыре.

В разрезе сыр должен иметь чёткий рисунок из ровных глазков, без трещин и повреждений. Не имеют глазков определённые сорта сыра, например, Пармезан и Чеддер. Отсутствие у других сортов дырочек в разрезе, значит были нарушены технологии приготовления такого сыра. Также некачественный сыр отличает наличие неравномерных глазков по периметру продукта: где-то дырочки меньше, а где-то – больше.

Запах у натурального сыра будет молочным, пряным, либо слегка с кислинкой. Стоит воздержаться от покупки сыра с неприятным, горьким ароматом. Также важно осмотреть сырную корку: она не должна иметь белёсого налёта и плесени. Наличие плесени возможно только у определённых сортов сыра.

Покупая сыр не в фабричной упаковке, а в пищевой плёнке или на развес, важно обратить внимание на отсутствие конденсата под упаковкой. Помимо этого, недопустимо заветривание сыра или наличие у него толстой корки.

Твёрдые сыры при укусе не должны поскрипывать на зубах – это свидетельствует о неразрушенных молочных белках и низком качестве приобретаемого продукта. Важно также отметить, что мягкие сыры, особенно сорта с плесенью, портятся гораздо быстрее. Потому рекомендуется покупать их в малом количестве.

Настоящий, качественный сыр содержит в себе не только большое количество полезной молочной сыворотки, но и целые группы витаминов, необходимых организму для его поддержания и здоровья. Вот почему так важно тщательно выбирать продукт к своему столу, не экономя на своём здоровье.