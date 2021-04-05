Ресторан Суши Мастер в Тобольске — вкус Японии в каждом доме

Где найти вкусные суши в Тобольске – конечно же, в Суши Мастер. В городе работает несколько популярных заведений, предлагающих гостям вкусную японскую и паназиатскую кухню. Но последнее время именно это заведение лидирует по популярности. Все потому, что политика компании направлена исключительно на отличный результат. Это привлекает клиентов и делает их постоянными.

Что привлекает гостей в Суши Мастер

Чем способен удивить ресторан? Разумеется, вкусной едой. И этого у Суши Мастер в достаточном количестве. Здесь приглашают окунуться в мир японских и паназиатских блюд. Поэтому выбор клиентов не будет ограничиваться только лишь роллами и суши. В меню можно найти супы, воки и салаты, отличные закуски и десерты.

Суши Мастер также радует продуманной политикой работы, благодаря чему здесь всегда свежие и вкусные блюда и отличный сервис. Это достигается за счет таких требований:

Качество – ресторан выбирает только свежие и качественные продукты, которые привозят проверенные поставщики. Это важно, так как от ингредиентов непосредственно зависит вкус готовых блюд. Лучшие рецепты – здесь внимательно выбирают рецепты, по которым сушисты готовят блюда и роллы. Отличные сеты – наборы роллов продуманы на любой вкус. Они отличаются по составу и по весу, так что можно подобрать вариант на любую компанию. Обучение персонала – сушисты проходят школу, которая помогает им узнать все тонкости работы по рецептам Суши Мастера.

Конечно, это способствует приготовлению идеальной по вкусу еды, которую точно оценят гости ресторана.

Доставка роллов по городу – услуга, без которой не обойтись

Суши Мастер – сеть ресторанов, работающих на доставку. И эта услуга здесь продумана так, чтобы клиенты быстро получали самое лучшее.

Заказать доставку можно по любому адресу города – на дом или офис. А при оформлении заказа на сумму от 599 рублей курьер привезет еду бесплатно. Время прибытия минимальное – оно обычно составляет 1 или 1,5. Зависит срок доставки от ситуации на дорогах, погоды и уровня загруженности ресторана. Поэтому часто скорость прибытия курьера не слишком радует при оформлении заказа в праздничные дни. Но с другой стороны это только подтверждает, что все хотят получить самые вкусные роллы от Суши Мастер.

Среди плюсов для клиентов – акции и бонусы, которые предлагает заведение своим гостям. Варианты разные – от скидок на сеты до бонусов за выполнение отдельных условий. Постоянные гости получают кэшбэк на бонусный счет. И он вполне внушительный – может достигать 15% при регулярных заказах. Но даже тем, кто время от времени обращается сюда, Суши Мастер вернет 5%. Сумму в следующий раз можно будет использовать для получения скидки.

Заказывать роллы в Суши Мастер Тобольска – это всегда прекрасное решение. С такими блюдами любой будний день превращается в праздничный, так как наполняется ароматом и вкусом японских блюд. А они ассоциируются только с радостными моментами.