Как сделать ставку на футбольный матч

У футбола есть масса поклонников в разных уголках мира. Ставки на этот вид спорта пользуются особой популярностью у бетторов. Футбольные соревнования — неотъемлемая часть букмекерского рынка. Современные конторы предлагают разнообразные варианты как в линии, так и в лайве.

Разновидности ставок

Существует большое количество футбольных пари. Но чаще всего фанаты делают ставку на:

победу или ничью. Беттору необходимо правильно угадать победителя или предсказать ничейный результат;

тотал. В этом пари игрок делает ставку на количество забитых мячей за одну игру или сезон. Тоталы бывают общими или индивидуальными (для определенной команды). В рамках международных турниров принимаются пари на количество успешных подач от ведущих спортсменов;

фору. Ставка на футбольные матчи сыграет, если беттор правильно спрогнозировал результат игры с учетом форы (отставанием или преимуществом по очкам). После завершения встречи к конечному счету нужно прибавить фору;

тайм-матч. В задачу игрока входит составление правильного прогноза тайма или матча в целом;

счет игры. Пари заключаются на основное время матча;

первый гол. Беттор заключает пари на команду, которой удастся открыть счет.

В росписи букмекерских контор есть и другие виды ставок, в том числе Live, которые пользуются большой популярностью среди футбольных фанатов.

Что говорят эксперты

Большинство начинающих бетторов предпочитает полагаться на мнения специалистов. В сети есть немало ресурсов, предлагающих бесплатные прогнозы от экспертов. При их составлении учитываются различные факторы, которые могут оказать решающее влияние на результат, например, физическое состояние игроков, изменения в командном составе, замена тренеров.

Изучение прогнозов будет полезно даже людям, которые привыкли полагаться исключительно на собственное мнение. Специалисты тщательно изучают информацию, на основании которой составляют мнение. Изучение хода их мыслей позволит разработать собственную стратегию для достижения успеха.

Полезные советы новичкам

Большинство специалистов сходится во мнении, что новичкам в сфере беттинга рекомендуется начинать со ставок на футбол. Отчасти это мнение справедливо. Но результат матча иногда достаточно сложно предугадать. Так, вязкая игра в первом туре может поменяться после перерыва, и порадовать фанатов несколькими забитыми голами.

Перед тем как делать ставку, нужно просмотреть статистику игр. Особый интерес представляют собой клубы, входящие в состав Премьер-Лиги. Немаловажное значение имеет выбор букмекера. Перед началом сотрудничества рекомендуется ознакомиться с отзывами, а также изучить функционал интересующей конторы.

Источник - https://unlimbet.ru/