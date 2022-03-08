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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Металлические вывески для магазина

Металлические вывески для магазина

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126
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
rpkfavorit.com
Металлические вывески для магазина — эффектная классика

Металлические вывески для магазина — эффектная классика

металлическая вывеска

Вывеска магазина — не только его информационный носитель. Привлекая потенциальных покупателей своим посылом, эстетичным оформлением, она становится мощным средством продвижения торговой точки. Современное производство вывесок предполагает использование самых разных материалов. Одним из эффектных решений являются металлические изделия.

Преимущества металлических вывесок

Еще недавно магазины не заказывали себе вывески из металла из-за сложного изготовления изделий и, как следствие, их высокой стоимости. Сегодня же эти конструкции вполне доступны. Торговые точки выбирают их по ряду причин:

  1. Выглядят презентабельно, статусно, изначально формируют у заведения соответствующий имидж.
  2. Долговечны, устойчивы к воздействию внешних факторов.

3. Представляют массу дизайнерских возможностей. Так, заказчик может выбрать матовое, глянцевое, царапанное покрытие. Металл легко окрашивается в любой оттенок с помощью порошковой краски, на него без проблем наносится рисунок методом лазерной гравировки или полноцветной печати. Объемные буквы могут оснащаться внутренней светодиодной подсветкой, а плоские красиво смотрятся, когда их подсвечивают контражурным способом.

Металлические вывески раскрывают все свои достоинства при заказе конструкций у профессионалов — специализированных компаний, которые знают все тонкости изготовления изделий. Ведь при производстве требуется максимально точно вырезать буквы и прочие элементы, шлифовать или полировать поверхность.

металлическая вывеска

Разновидности металлических вывесок

Современные металлические вывески изготавливают из нескольких материалов. Бюджетным вариантом является алюминий. Таким изделиям не страшно негативное влияние внешних факторов. Они стильно выглядят как в натуральном цвете, так и с декоративным покрытием, имитирующем, например, золото, медь или серебро.

Практически вечные изделия изготавливают из нержавеющей стали. По сравнению с алюминием металл более сложен в обработке. Поэтому такие вывески стоят дороже. VIP-вариантом считается латунь. Конструкции имеют благородную естественную окраску и отличаются отменными эксплуатационными качествами.

Все указанные материалы шикарно смотрятся стилизованные под винтаж. Специально «состаренные» вывески приобретают неповторимый облик, который запоминается посетителям магазина.

Таким образом, металлическая вывеска — выигрышное решение для торговой точки. Изделия, сочетающие в себе практичность и безукоризненный внешний вид, создают отличное первое впечатление о магазине.

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