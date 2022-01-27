Никто из нас не застрахован от проблем правового характера. Именно поэтому юридические услуги в Москве на сегодняшний день пользуются наибольшей популярностью. Список услуг, которые оказывает компания, всегда зависит от категории клиентов.









Какие юридические услуги предоставляются юридическим лицам и ИП





Перечень услуг, которые юридическая компания предоставляет предприятиям и организациям, не ограничивается решением вопросов, связанных с регистрацией или ликвидацией юридического лица. Основная задача профильных юристов в данном случае заключается в защите правовых и финансовых интересов своего доверителя.





Нужно понимать, что любая правовая помощь начинается с консультации, во время которой специалист определяет объем дальнейшего сотрудничества. Необходимость использования профессиональной консультации возникает не только у представителей малого и среднего бизнеса. Нередки случаи, когда руководителям крупных организаций и предприятий необходима профильная поддержка. Такая необходимость прежде всего связана с отсутствием достаточного объема знаний и навыков у штатных юристов компании.





Профильная поддержка юридических лиц состоит не только из услуг правового характера. Нередко компании, осуществляющие такой формат сотрудничества, предоставляют своим клиентам бухгалтерские услуги.









Какими должны быть юридические услуги





Основная цель юридических компаний — реальная правовая поддержка. Это означает, что профильные консультации — не просто сиюминутная выгода. Это прежде всего основной источник полезной информации. Приобретенные во время сотрудничества знания, пригодятся для дальнейшего ведения бизнеса.





Вне зависимости от категории обратившегося лица, сотрудничество с профильным юристом имеет следующие преимущества:

оптимизация идей заказчика под действующие нормативные акты;

расчет вероятности наступления правовых последствий;

анализ имеющейся документации и составление базовых шаблонов договоров и соглашений;

возможность круглосуточной поддержки;

строгое соблюдение профессиональной этики.





Важно понимать, что в юридической компании всегда работает несколько узкопрофильных специалистов, имеющих практический опыт в разрешение споров различных правовых категорий. Это означает, что любая проблема доверителя будет изучена экспертом, предоставляющим услуги в конкретной сфере.





Большое количество представителей бизнеса заключает с юридическими компаниями договор абонентского обслуживания. Это отличный способ оптимизации материальных расходов, экономии времени. Такой формат сотрудничества позволяет избежать существенных проблем правового характера. Оплата специалистам юридической компании всегда будет меньше затрат, чем на заработную плату штатных сотрудников. Ведь в данном случае доверитель оплачивает исключительно те услуги, которые фактически были ему предоставлены.