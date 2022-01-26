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Вера в Life is Good

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
kavkaz-uzel.eu
На сегодняшний день компания переживает не самый простой момент в своей жизни, и в этой ситуации очень удивляет стойкость компании.

Вместе мы сильнее! 

На сегодняшний день компания переживает не самый простой момент в своей жизни, и в этой ситуации очень удивляет стойкость компании. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни слышал всеми “любимую” фразу о том, что доверять и полагаться можно только себе. Как бы она не звучала, но это действительно так работает, правда не всегда. Порой, чтобы пройти сложный путь и достичь результатов, людям нужно просто объединиться, как это сделала компания Life is Good. Интересно, что объединились не только представители внутри компании, но и пайщики с разных городов. Поддержка и помощь, вера и совместное принятие решений помогают держаться на плаву и отстаивать свою правду до конца.

Про Life is Good

Холдинг Life is Good - это отличный способ заработка вот уже на протяжении 8 лет, но это не главная миссия проекта. Главная цель заключается в том, чтобы помочь людям, не имеющим возможность, приобрести собственное жилье без долгов и ипотеки. Именно проект по улучшению качества жизни граждан - межрегиональный потребительский кооператив “Бест Вей”, входящий в холдинг, является прекрасным шансом приобрести жилье по принципу кооперации.

Проект активно функционирует с 2014 года, делая семей счастливее из года в год. За время существования, проект неоднократно проверяли различные ведомства и службы, а также было приобретено около 3.000 квартир разными категориями семей: многодетные, молодая пара, пожилые люди и прочее. Особую популярность кооператив получил среди многодетных семей, так как использование материнского капитала является большим плюсом. Альтернативное решение и возможность приобрести собственную квартиру было найдено. Люди шли в кооператив и через определенное время получали свое жилье. Ожидание - единственный минус, на который жаловались граждане, но по итогу- это того стоило.

Кому холдинг Life is Good перешел дорогу и в чем обвиняют компанию?

В ноябре прошлого года компанию Life is Good и ее партнеров - кооператив “Бест Вей” и финансово--аналитическую компанию “Hermes Finance” обвинили в нелегальной деятельности и нашли признаки финансовой пирамиды, а ее представителей начали обзывать “мошенниками” и “лгунами”, без объяснения причин и соответствующих проверок.Позже, в СМИ распространяется информация о том, что на компанию заведено уголовное дело. В шоке были все, вопросов было много, а вот с ответами на них возникла трудность.

Как вы думаете, почему соответствующие структуры не сообщают кооперативу о возбуждении на него уголовного дела? И в каких признаках мошеннической деятельности обвиняют компанию и ее партнеров? 

Ситуация выглядит крайне абсурдно. Без доказательств и прочих проверок, на компанию льют грязь со всех сторон и обвиняют в незаконной деятельности. Спрашивается: За что? За то, что холдинг помогает в решение ряда проблем граждан с покупкой недвижимости?

Кто эти люди, порочащие репутацию компании?

Как известно, Центральный Банк РФ задал обороты, найдя признаки финансовой пирамиды у холдинга, ну, а дальше подключились другие. Кто эти другие? Кто распространяет негативные комментарии и снимает якобы “разоблачительные” ролики на YouTube?

Немного покопавшись в этой грязи, мы нашли некого Дмитрия Мазанова, а потом узнали, что он являлся создателем пирамиды под названием “Витязи”. Дела пошли не очень хорошо, и Дмитрия арестовали на 6 лет. Информация была найдена в статье на сайте “Кавказский узел”.

Делая разборы на актуальные темы, Дмитрий хайпует и привлекает людей на свой канал, где активно привлекает вкладчиков в ТИК и обещает им более 20% дохода каждый месяц. Зачем Дмитрий порочит репутацию и обвиняет компанию в незаконной деятельности - объяснять нечего!

Что ждет компанию Life is Good и ее партнеров? 

Деятельность компании соответствует всем требования законодательства РФ, поэтому пайщики находятся под защитой и в любое время могут выйти из кооператива, получив свои паевые взносы в полном объеме. Конечно, в связи со сложившиеся ситуацией, произошел небольшой уход пайщиков, но он совсем не превышает показателей прошлого года. Люди очень верят в свою компанию и поддерживают ее позиции. Сегодня пайщики кооператива с разных уголков России объединились, начали снимать ролики в поддержку компании и просить хейтеров оставить ее в покое. Прогнозы на дальнейшие перспективы неизвестны, но скорее всего, в течение некоторого времени, ситуация полностью прояснится и восстановит свою репутацию.

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