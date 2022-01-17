Почему нельзя откладывать на потом?

Для современного общества уже давно не является секретом мысль о том, чтобы стать успешным и зарабатывать миллионы, нужно родиться в богатой семье. Сегодня мы имеет множество примеров успешных людей, которые не имели поддержки, денег, высшего образования, но стали успешными. Их имена появляются на обложках журнала, телевидении, радио. Их приглашают выступать в качестве экспертов на большие мероприятия, они дают мастер-классы и проводят тренинги. Когда-то эти люди просто поверили в себя, а сегодня они вдохновляют своим примером широкую публику!

В чем же заключается формула успеха в бизнесе? Главное и самое простое правило гласит: “Не нужно откладывать на потом!”. Чтобы стать успешным в бизнесе, нужно уметь достигать и добиваться поставленных целей.

Каждый успешный человек - организованный. Он знает чего хочет, к чему идет, и почему для него это важно.

Решающим фактором в успешном бизнесе являются моральные качества, к которым относятся: умение анализировать ошибки, готовность преодолевать трудности, хорошие привычки, самодисциплина, умение не сдаваться, быть нацеленным на результат и идти до конца к задуманной цели.

Истории известных предпринимателей держатся на упорстве и развитой стратегии. Везение - штука хорошая, но “удачно оказался в нужном месте, в нужное время”, работает не всегда, и выпадает только тем людям, которые своей энергией сами ищут такие встречи.

Топ 3 способа, чтобы стать успешным:

1.Разработка стратегии, четкий план действий, постоянный поиск ресурсов, чтобы понять, что действительно принесет ценность, и, конечно, многозадачность.

2.Выбирать только лучшее, остальные предложения необходимо фильтровать.

3.Научиться делегировать свои задачи. Здесь важно понять, что если вы возьмете всю ответственность на себя, вы просто быстро выгорите, а зачем вам это? Отдайте часть задач компетентным людям, а у вас появится возможность провести анализ своих результатов и построить дальнейшие планы.

4.Еще одна из важных вещей - это умение визуализировать свои цели и представлять то, как вы достигли успеха. Визуализация - очень мощный инструмент для любых целей: от маленьких до великих. Многие успешные люди создают карту желаний, и это работает.

5.Ничего из вышеперечисленного, не откладывайте на потом! “Потом” может не наступить, либо стать ненужным, неактуальным У вас есть “Сейчас”! Вложитесь в него максимально и успех не заставит долго ждать!

В качестве примера успешного предпринимателя, который не сдался, верил в себя и собственными усилиями добился успеха, можно привести - Романа Викторовича Василенко. На сегодняшний день Роман Викторович - это успешный российский бизнесмен, коуч, учитель, мотиватор. Василенко Роман является генеральным директором MBA, имеет крупный прибыльный бизнес, постоянно путешествует, проводит различные семинары и тренинги, обучая т направляя людей.

Путь Романа лежит через трудности и их преодоления. Его первый бизнес был неудачным, но он не сдался, а только закалил свой характер, сделал определенные выводы и понял, каких инструментов ему не хватает, чтобы достичь результата. На протяжении двадцати лет Роман прокачивал свои знания в области финансов, проходил курсы в MBA в Венгрии, Франции и т.д. Затем стал финансовым консультантом в швейцарской корпорации, а спустя какое-то время занял место директора. Он строил свою карьеру медленно, но эффективно и правильно. Роман Викторович доказал всем, что через упор и трудолюбие можно исполнить любое свое желание.

Принцип, по которому живет Роман Викторович: “Действуйте и верьте в себя. Всегда!”.

В настоящее время, Роман Викторович создал международную холдинг Life is Good, куда вошли два проекта: финансовый проект “Гермес Финанс” и жилищный кооператив по улучшению качества жизни “Бест Вей”, который за все время существования на рынке стал одним из важнейших социальных проектов. Потребительский кооператив помогает и предоставляет все возможности гражданам России и ближним странам СНГ, приобрести собственную квартиру без больших денежных вложений.

Роман Василенко - отличный пример, на которого стоит ровняться. Он лидер, который всегда может найти выход из ситуации, приняв верное решение. Он умеет ладить с людьми, выстраивая с ними дружеские связи, выполняет задачи в срок, правильно мечтает и никогда, ничего не откладывает на “Потом”.