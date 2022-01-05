Частый запрос современного работодателя - наличие эффективных исполнителей, а также своевременное выполнение поставленных задач. Поэтому, аренда персонала (по принципу аутсорсинга) это наиболее качественное решение в данной сфере. Главным преимуществом подобной услуги выступает возможность сохранять производственные мощности, снижая расходы на персонал. При этом сфера применения аренды персонала практически не ограничена.

Как взять персонал в аренду

Принцип передачи сотрудников от компании, осуществляющей услуги аутсорсинга, происходит согласно договору, без оформления в штат заказчика. Данный формат соглашения регулирует условия по объемам требуемых работ, графику выхода сотрудников, функционалу и общего периода аренды. В свою очередь все расчеты с сотрудниками производит фирма – аутсорсер.

Последовательность сотрудничества двух сторон выглядит следующим образом:

Обсуждение условий требуемых работ, а также обозначение стоимости услуги

Формирование договора услуг аутсорсинга

Поиск и найм сотрудников

Обеспечение персонала по месту запроса заказчика

Оказание работ персоналом

Оплата услуги заказчиком

Расчет с сотрудниками, ведение кадрового делопроизводства

Подобное сотрудничество позволяет не останавливать рабочие процессы, но исключает затраты времени на обслуживание нанятого персонала. Поэтому аренда работников снимает различные риски и трудности, связанные с содержанием штата. Использование услуг аутсорсинга охватывает совершенно различные направления бизнеса.

Где чаще применяется аренда персонала?

Строительные фирмы , где постоянную потребность составляют разнорабочие

, где постоянную потребность составляют разнорабочие Продуктовый ритейл , с нехваткой сервисного персонала, кассиров, мерчендайзеров

, с нехваткой сервисного персонала, кассиров, мерчендайзеров Промышленные компании , где потребность складывается из должностей, не требующих сложной подготовки (работники конвейера, сварщики, операторы погрузочных работ и т п)

, где потребность складывается из должностей, не требующих сложной подготовки (работники конвейера, сварщики, операторы погрузочных работ и т п) Складские и логистические комплексы , главной нехваткой которых являются грузчики, упаковщики, комплектовщики и другие специальности

, главной нехваткой которых являются грузчики, упаковщики, комплектовщики и другие специальности Предприятия сельскохозяйственного назначения

Таким образом, аренда персонала , предоставленная сторонней компанией, включает наибольший перечень различных направлений сотрудников. Для крупных заказчиков обеспечивается наличие требуемого количества сотрудников на любой срок, согласно договоренностям.

Сезонные и временные особенности аренды

В случае форс-мажора , закрыть потребность может разовая аренда персонала. Но большинство организаций прибегают к данной услуге согласно увеличению темпов работ в определенный период времени. Так, часто привлекаются сотрудники для сезонных, срочных и других видов нестандартных задач.

Многие организации имеют потребность в увеличенной нагрузке в пиковые часы. Типичным примером может быть работа в супермаркете, где распределение трафика неравномерно, соответственно нагрузка повышается в определенное время.

Содержание и вывод собственного персонала на дополнительные часы серьезно влияет на увеличение расходов организации. Ведь содержание персонала подразумевает соблюдение всех норм и требования законодательства, который устанавливает, в том числе и минимальные ставки. При этом содержание сотрудников с простоем совершенно невыгодно для бизнеса.

Попытка балансирования организации с полной и частичной занятостью может приводить к возмущениям со стороны рабочих, а также расторжением трудовых договоров. Текучесть влечет за собой еще большие обременения для работодателя, как с точки зрения имиджа компании, так и с позиции затрат на выплаты увольняющимся. Поэтому универсальное решение сотрудничества с аутсорсинговой компанией , приведет к стабилизации ситуации.

Решение проблем подбора сотрудников

Значительную часть времени многих предприятий занимает работа с кадрами. Для этого создаются целые отделы, обеспечивающие анонсирование вакансий, поиск и подбор подходящих кандидатов для должностей, а в дальнейшем их обучение. Известно, что на этапе отсеивания кандидатов, компании несут большие потери, оплачивая стажировку начинающим.

В случае если необходим комплексный подбор (например, для открытия нового объекта), у малого или среднего бизнеса просто может не хватать ресурсов для осуществления этой деятельности. Выходом может стать аренда сотрудников, не требующих высокой квалификации.

Выполнение функций подбора на массовые вакансии представляет собой масштабный процесс:

размещение объявлений в различных поисковых системах, для формирования базы данных,

работа с анкетами и отсеивание неподходящих кадров,

процессы собеседований

Все это отнимает большое количество времени, которого порой нет у представителей бизнеса. При этом исключить данный этап невозможно.

В текущей ситуации есть большие сложности, связанные с пандемией, которые повышают риски работодателей в разы. Более года наблюдается нехватка линейного и технического персонала, так как многие мигранты вернулись на Родину, и попасть вновь на территорию РФ для них является затруднительным.

Многие компании ощутили дефицит кадров при массовом подборе. Аутсорсинговая компания "Персональное решение" помогает решать сложности с нехваткой кадров и обслуживанием кандидатов на этапах подбора. Качественная услуга предоставляется на территории Москвы и других городах России.

Главные причины выбора нашей компании для аренды сотрудников:

Балансирование расходов. Можно значительно снизить затраты предприятия.

Уменьшение затрат времени, а также трудозатрат собственных отделов бухгалтерии и кадров. Все выполняемые задачи переходят на стороннюю организацию.

Снижение рисков, связанных с трудовыми отношениями с сотрудниками.

Соблюдение налоговых льготных условий, характерно для малого бизнеса, при содержании в штате небольшого числа сотрудников.

Выполнение фактически рассчитанного объема работ, без искусственного простоя или содержания сотрудника ради выполнения требований законодательства.

Экономия расходов на содержание специализированной формы, расходных материалов – эти задачи берет на себя аутсорсинговая компания.

Развитие и рост производительности бизнеса, сосредоточившись на главных целях.

Минимизация текучести кадров, закрытие сложных и сезонных периодов за счет услуг сторонней организации.

Предоставляя услугу по аренде персонала наша компания способствует развитию бизнеса, повышению прибыльности предприятий, помогая быстрее достигать поставленных целей. Качественные решения по подбору сотрудников под любые запросы можно получить в Москве. База данных сотрудников позволяет направлять их в ближайшие города, регионы на перекрытие вахтовых запросов. При этом соблюдая гибкие графики, ликвидность персонала и оперативность замены, по требованию заказчика. Больше не нужно ломать голову в поиске подходящих кадров, оплачивать простои, перерывы и неэффективно расходовать рабочее время. Качественный штат аутсорса решит задачи разных уровней сложности.