Слухи и провокации: разбираемся с компанией “Life is Good”

Международная компания “Life is Good” появилась на рынке много лет назад. Лайф из Гуд представляет из себя сетевой маркетинг, куда входят еще два проекта - это финансовый проект “Гермес Финанс” и потребительский кооператив по улучшению качества жизни “Бест Вей”.

На сегодняшний день, Лайф из Гуд - это один из успешных холдингов. Компания построила такую систему, где каждый может научиться зарабатывать. За все время существования, компания заслужила доверие среди клиентов, получила статус как “Лучший социальный проект” и “Национально значимое предприятие”.

В связи с большой популярностью компании, у нее появилось много недоброжелателей, которые распускают слухи и разносят грязь, обвиняя основателя компании - Василенко Романа Викторовича в мошенничестве. Что произошло?

Первый проект, которым занимается компания Лайф из гуд связан с финансами. Крупные банки не могут смириться с мыслью, почему компания имеет такое большое количество клиентов и решили ликвидировать конкурентов с помощью всеми давно известной схемы. Такая схема используется для того, чтобы разрушить любой конкурентоспособный бизнес в стране.

Как работает схема?

Ситуация, которая может произойти. Объясним более подробно на примере.

В городе Воронеже существует один банк, он не такой большой, но пользуется хорошей популярностью у жителей города. Банк каждый месяц увеличивает продажи, клиенты прибавляются ежедневно, а обслуживание и сервис на высшем уровне.

Другие банки начинают недоумевать, что такого делает этот небольшой банк, и почему у нас все не так? В чем секрет, и что нужно сделать, чтобы привлечь новых клиентов?

Итак, сотрудники банка начинают тотальный обзвон своим знакомым в Воронеж, с целью предупреждения, что скоро специалисты, регулирующие работу финансового рынка, начнут отбирать у банков лицензии.

Просто представьте, если каждый специалист банка, а их там работает около 50 человек, совершит хотя бы 5 звонков в день, то 250 человек уже будут в курсе ситуации, которая распространится далее, ведь сарафанное радио никто не отменял. После неприятной информации, все вкладчики придут забирать свои денежные средства.

Абсолютно все банки прекрасно понимают, как устроены и функционируют финансовые компании. В постоянных сделках и активах находятся 90-98% денежных средств вкладчиков, а 2-10%, которые обеспечивают вывод и ввод денег, входят в фонд ликвидности.

Банки имеют срочные вклады, скажем, на год. Как правило, люди приходят за деньгами после того, как срок вклада завершится. Ориентируясь на это, банк определяет размер фонда ликвидности и остальные деньги отдает в управление. Фонд ликвидности необходим для удовлетворения и нужд потребностей клиента, если тот решил заранее вывести деньги.

Основная суть схемы заключается в том, чтобы в банк пришли как можно больше людей. И если все получится, банк просто не сможет выплатить такое количество денежных средств за короткое время, что приводит банк к лишению лицензии.

Если говорить про управляющую компанию, то фонд ликвидности в ней составляет на 5-10% выше от общего дохода.

Финансовый партнер компании Лайф из Гуд имеет 7% фонда ликвидности. Его еще называют Резервным фондом. Благодаря высокому размеру фонда, клиенты имеют высокую ликвидность своих счетов, что является очень удобным.

Слухи о компании

Недоброжелатели распространяют гнусные слухи и действуют по отработанной схеме, создавая грязный контент. Они оскорбляют сотрудников компании, придумывают и пишут неприятные отзывы, наводят клевету, называя компанию финансовой пирамидой, а ее основателя мошенником и лгуном.

В связи с услышанным и прочитанным, люди срочно пытаются вывести свои деньги, но фонд ликвидности просто не способен удовлетворить такой огромный поток запросов.

Клиенты испытывают тревожность и опасения о том, а что будет дальше с с их вложенными деньгами и компанией, которой они доверились. Провокаторы восторжествовали, ведь они добивались именно этого.

Потребительский кооператив “Бест Вей”

Вокруг второго проекта, входящего в компанию Лайф из Гуд, негатива создается не меньше, ведь многие считают, что кооператив перешел дорогу банку.

Все потому, что кооператив предлагает жителям улучшить жилищные условия на выгодных предложениях. Каждый день кооператив решает вопросы с жильем, и не возникло не одной ситуации, в которой бы людям не вернули их деньги, в связи с выходом из кооператива.

Подведение итогов Компания находится не в России, соответственно закрыть ее невозможно. Единственное, на что способны провокаторы - это заблокировать сайт, но продвинутые пользователи Интернета знают, как обойти данную проблему.

Каждый день провокаторы пытаются оказывать давление на компанию, пытаются снизить поток новых клиентов, но не имеют понимания о том, что все это бессмысленно.

Чтобы не верить слухам, которые разносят о компании, лучше самостоятельно и детально изучите все подробности о ее деятельности. Вы убедитесь в том, что компания работает, а распространяют грязь лишь те, чьи интересы компания не поддерживает.