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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Швейцарские часы в России

Швейцарские часы в России

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Часы швейцарской фирмы Бреге были популярны в России ещё в начале позапрошлого века.

Часы швейцарской фирмы Бреге были популярны в России ещё в начале позапрошлого века. Этот факт подтверждают строчки пушкинского романа «Евгений Онегин». В строфе об утреннем времяпровождении, одетого, как лондонский денди Евгения упоминается, что он гуляет до тех пор, пока «недремлющий брегет не прозвонит ему обед». То есть Онегин был обладателем карманных часов фирмы Бреге. Кстати, часовой ломбард Циферблат предлагает выгодно продать, заложить и купить оригинальные швейцарские часы.

Хорошо поставленная отчётность и забота о сохранности архивов позволяет нам узнать, что часы эти в России купили вполне реальные исторические личности. В списке клиентов дома Бреге того времени фамилии Демидовых, Голицыных, Гагариных, Долгоруких, Трубецких, Юсуповых и многие другие. Что-то не верится, правда, что часы стоили тогда столько же, сколько карета!

Breguet, вероятно является самой знаменитой часовой маркой в мире. Судьба их легендарных обладателей, в числе которых Наполеон, Мария Антуанетта и другие исторические личности, побудила самые известные музеи мира принять легендарные часы Breguet в качестве экспонатов. Это такие музеи, как Лувр и санкт-петербургский Эрмитаж. Появление высококачественных копий часов Breguet сделало возможным приобщиться к шедеврам фирмы с 200-летней историей и обычным людям.

На сайте ciferblat.ru можно не только прочесть о знаменитых владельцах швейцарских часов настоящего и прошлого, но и выбрать подходящую модель копии, которая доступна по цене каждому. В обладании копией часов, подлинники которых хранятся в лучших музеях мира, нет ничего второсортного. Напротив – такие часы не только скажут всем, кто понимает, о вашем статусе, но и будут сами по себе неизменно восхищать их хозяина или хозяйку.

Посмотрев каталог и прочитав историю фирмы, возможно, вы захотите приобрести, например, копию часов Breguet, за которые в 1815 году создатель фирмы получил звание «Королевского мастера морских часов». Возможна также покупка копии модели часов, посвящённая изобретению турбийона, компенсатора влияния гравитации Земли на точность хода часов. Это революционное изобретение для всего часового дела было сделано во время революции. Патент на тубийон, был выдан Абрахаму-Луи Бреге 7-го мессидора IX года по действовавшему тогда во Франции революционному календарю. Поэтому часы получили имя Messidor. Их сложнейшее устройство и потрясающий дизайн никого не оставят равнодушными!

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