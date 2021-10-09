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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Услуги по уборке офиса

Услуги по уборке офиса

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ac-uborka.ru
Чтобы офисные сотрудники эффективно выполняли свою работу, нужно создать благоприятный микроклимат.

Чтобы офисные сотрудники эффективно выполняли свою работу, нужно создать благоприятный микроклимат. Ведь пыльный и сухой воздух может навредить здоровью и вызвать аллергию. Эту задачу решит профессиональная уборка офиса. Мастера клининговой компании помогут оперативно справиться с любыми видами загрязнений.
Уборка в офисе – сложная и энергозатратная процедура:
1. Время ограничено (уборка офисов утром или вечером);
2. Быстро загрязняется мебельная обивка;
3. Уличная обувь, в которой ходят посетители, распространяет грязь;
4. Требуется тщательный уход за электрооборудованием.

Ежедневная уборка офиса

Компания проводит уборку разных типов поверхностей. Уборка офисов включает такие необходимые услуги:
• Чистка жалюзи;
• Мытьё фасада;
• Химчистка ковролина и ковровых покрытий;
• Чистка штор;
• Химчистка мягкой мебели;
• Мытьё любых видов полов;
• Уборка прилегающей территории.

Расчёт стоимости

Ежедневная уборка – необходимое условие чистоты помещения. Чтобы рассчитать примерный ценник услуг, пригласите специалиста. Он поможет оформить заявку.
Далее действуйте по такой схеме:
• Покажите офисное помещение
• Назовите площадь в метрах
• Передайте техническое задание
• Выскажите свои предпочтения
• Оставьте контакты для связи
После этого клининговая фирма высылает вам коммерческое предложение. Чаще всего окончательная сумма включает уборочный инвентарь, моющие средства и другие расходные материалы.
Следует учесть время проведения процедуры. Вечерняя уборка офисов – наиболее удачный вариант. Во-первых, не нужно торопиться к приходу посетителей. Во-вторых, химические вещества на водной основе должны высохнуть.

Плюсы компании «Аккурат-Сервис»

«Аккурат-Сервис» – динамичная компания. Грамотные менеджеры выполняют работу быстро и качественно. Ниже список важных преимуществ:
• Бесплатный выезд сотрудника на осмотр.
• Учёт пожеланий заказчика.
• Сертифицированные химические средства.
• Гибкая система скидок для постоянных клиентов
• Скорость и оперативность.
• Высокое качество.
• Разумные цены.
Работники «Аккурат-Сервис» – настоящие профессионалы, так как прошли обучение. При работе соблюдаются все требования передовых технологий. Из достоинств также отметим наличие нужной бытовой химии и уборочной техники. Значит, заказчику нет необходимости закупать материалы самостоятельно.
Если у вас появились вопросы, пишите. Наши консультанты ответят на любой вопрос и помогут оформить заявку.

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