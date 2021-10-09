Услуги по уборке офиса

Чтобы офисные сотрудники эффективно выполняли свою работу, нужно создать благоприятный микроклимат. Ведь пыльный и сухой воздух может навредить здоровью и вызвать аллергию. Эту задачу решит профессиональная уборка офиса. Мастера клининговой компании помогут оперативно справиться с любыми видами загрязнений.

Уборка в офисе – сложная и энергозатратная процедура:

1. Время ограничено (уборка офисов утром или вечером);

2. Быстро загрязняется мебельная обивка;

3. Уличная обувь, в которой ходят посетители, распространяет грязь;

4. Требуется тщательный уход за электрооборудованием.

Ежедневная уборка офиса

Компания проводит уборку разных типов поверхностей. Уборка офисов включает такие необходимые услуги:

• Чистка жалюзи;

• Мытьё фасада;

• Химчистка ковролина и ковровых покрытий;

• Чистка штор;

• Химчистка мягкой мебели;

• Мытьё любых видов полов;

• Уборка прилегающей территории.

Расчёт стоимости

Ежедневная уборка – необходимое условие чистоты помещения. Чтобы рассчитать примерный ценник услуг, пригласите специалиста. Он поможет оформить заявку.

Далее действуйте по такой схеме:

• Покажите офисное помещение

• Назовите площадь в метрах

• Передайте техническое задание

• Выскажите свои предпочтения

• Оставьте контакты для связи

После этого клининговая фирма высылает вам коммерческое предложение. Чаще всего окончательная сумма включает уборочный инвентарь, моющие средства и другие расходные материалы.

Следует учесть время проведения процедуры. Вечерняя уборка офисов – наиболее удачный вариант. Во-первых, не нужно торопиться к приходу посетителей. Во-вторых, химические вещества на водной основе должны высохнуть.

Плюсы компании «Аккурат-Сервис»

«Аккурат-Сервис» – динамичная компания. Грамотные менеджеры выполняют работу быстро и качественно. Ниже список важных преимуществ:

• Бесплатный выезд сотрудника на осмотр.

• Учёт пожеланий заказчика.

• Сертифицированные химические средства.

• Гибкая система скидок для постоянных клиентов

• Скорость и оперативность.

• Высокое качество.

• Разумные цены.

Работники «Аккурат-Сервис» – настоящие профессионалы, так как прошли обучение. При работе соблюдаются все требования передовых технологий. Из достоинств также отметим наличие нужной бытовой химии и уборочной техники. Значит, заказчику нет необходимости закупать материалы самостоятельно.

Если у вас появились вопросы, пишите. Наши консультанты ответят на любой вопрос и помогут оформить заявку.