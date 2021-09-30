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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Какие документы нужны для сертификации товаров в СПб

Какие документы нужны для сертификации товаров в СПб

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Большинство видов выпускаемой продукции попадает на рынки после прохождения обязательных испытаний в лаборатории.

Большинство видов выпускаемой продукции попадает на рынки после прохождения обязательных испытаний в лаборатории. Процедура позволяет документально подтвердить, что показатели качества и безопасности соответствуют нормам, установленным законодательством.

Для некоторых категорий товаров обязательная оценка соответствия проводится в форме сертификации. Процедуру можно пройти и в добровольном порядке с целью дополнительного подтверждения качества продукции, ее уникальных свойств. Если законодательство не предусматривает в отношении товара прохождения оценки соответствия, предприниматели могут оформить добровольный сертификат для получения преимуществ в конкурентной борьбе на рынке. Также можно сертифицировать производство продукции или услуги, которые предоставляет компания.

Получить помощь в прохождении сертификационных процедур можно у экспертов на сайте https://ros-test.info/.

Сертификация по ТР ЕАЭС и в системе ГОСТ Р

Обязательная сертификация имеет главную цель – предотвратить доступ на потребительские рынки контрафактных товаров низкого качества. Это обеспечивает защиту потребителя от приобретения продукции, которая опасна для здоровья человека и окружающей среды.

По причине строго контроля безопасности выпускаемых товаров со стороны государства, за отсутствие разрешительной документации предприниматели привлекаются к административной ответственности (КоАП РФ, ст. 14.43).

За реализацию несертифицированной продукции правонарушитель должен уплатить штраф. Товары могут быть изъяты из оборота, а работа предприятия временно остановлена. Чтобы предотвратить негативные последствия для бизнеса, важно своевременно получить сертификат.

Сертификация предусматривает оценку соответствия по техническим регламентам ЕАЭС и национальным стандартам ГОСТ Р.

Например, под действие ТР ЕАЭС попадают:

  • некоторые машины и оборудование;
  • кондиционеры, светотехника, аудиоаппаратура, видеоаппаратура и прочие электробытовые приборы;
  • удлинители, кабели, выключатели, зарядные устройства, блоки питания;
  • некоторые изделия легкой промышленности для детей и взрослых;
  • мебель, предназначенная для детских комнат и учреждений;
  • детские игрушки и др.

В рамках национальной системы ГОСТ Р сертификацию проходят товары, которые включены в ПП РФ № 982. Она проводится в соответствии с нормативами и требованиями, которые содержатся в профильных ГОСТах. Если же изделия производятся не по ГОСТу или на них не разработан соответствующий стандарт, изготовитель должен разработать собственные Технические условия.

Сертификация пожарной безопасности

Одним из видов обязательной проверки соответствия является сертификация пожарной безопасности. Перечень изделий, для которых она предусмотрена, содержится в Распоряжении Правительства РФ № 3646-р. Регламентируют прохождение оценочных процедур Федеральный Закон РФ № 123-ФЗ и ТР ЕАЭС 043/2017.

Процедура оценки заключается в прохождении лабораторных испытаний. Необходимо подтвердить соблюдение нормативных значений следующих показателей:

  • группы горючести и воспламеняемости;
  • скорость распространения пламени по поверхности;
  • способность материала к дымообразованию;
  • токсичность веществ, выделяемых при горении и др.

Добровольный сертификат на продукцию и услуги

Существует много систем добровольной сертификации (СДС). Предприниматели могут провести проверку характеристик продукции в любой из них. Она предусматривает сравнение заявленных показателей и нормативов, указанных в ГОСТах или технических условиях.

Сертифицировать услуги или производство можно путем внедрения одной или нескольких систем менеджмента, соответствующих требованиям стандартов ИСО (9001, 14001, 45001 и др.).

Наличие добровольного сертификата позволяет:

  • создать положительную репутацию;
  • укрепить доверие клиентов и покупателей;
  • повысить шансы на получение выгодных заказов при участии в госзакупках.

Этапы оформления сертификата

Процедуры проводятся поэтапно. Производители или импортеры подают заявку в сертификационный центр, в ней указывают подробные сведения об ассортименте товаров с кодами ОКПД 2 и ТН ВЭД. Вместе с заявкой направляется комплект необходимой документации. Далее проводятся следующие мероприятия:

  1. Анализ информации, предоставленной заявителем.
  2. Выбор формы и схемы подтверждения соответствия.
  3. Передача образцов изделий в лабораторию для дальнейших исследований и тестирований.
  4. Оценка соответствия полученных показателей и нормативов.
  5. Оценка производственного состояния (для серийно изготавливаемых изделий).
  6. Анализ результатов оценочных процедур. Составление протокола испытаний или акта.
  7. Принятие решения о выдаче документа или об отказе.

Если выявлены несоответствия, предпринимателю направляется официальный отказ в выдаче сертификата. После их устранения он может провести повторные испытания. При положительном заключении сертификат проходит регистрацию в ФСА, а добровольный документ - в реестре выбранной системы.

Документация, необходимая для процедуры

В комплект обязательной документации входят:

  • устав компании, регистрационные свидетельства, выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
  • эксплуатационные руководства, инструкции, паспорт изделия, ПБХВ или MSDS (при необходимости);
  • безопасности для российских производителей – ГОСТ или ТУ, документальное подтверждение аренды ил права собственности на используемые помещения;
  • для импортеров – контракт с и инвойсом, договор уполномоченного лица.

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