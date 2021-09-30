Кому доверить доставку товаров из интернет-магазинов?

С каждым годом электронная торговля набирает всё новые и новые обороты. Это и не удивительно. Ведь так удобно заказать и получить что-то, не выходя из дома. Да и открытие интернет-магазинов не слишком затратное и хлопотное дело. Но это только на первый взгляд. Здесь тоже много нюансов, которые стоит учитывать.

Одним из них является курьерская доставка. Для интернет магазинов – эта услуга очень важна. Конечно, клиенты сами могут приехать в пункты выдачи заказов и забрать свой груз. Но далеко не все из них желают тратить время на это. К тому же, всегда есть риск надолго застрять в пробке.

Отличным выходом из положения будет нанять стороннюю организацию, специализирующейся на доставке товаров для интернет магазинов. При этом важно выбирать надёжного и проверенного помощника. Именно таким и является Ru-Dostavka.

Коротко о нас

Ru-Dostavka – серьёзная фирма со своим автопарком и собственным штатом курьеров. Вот уже много лет она занимается перевозкой разногабаритных грузов, документации и посылок по городам и областям России, доставляет заказы и в другие страны мира. Компания зарекомендовала себя как отличный и надёжный партнёр, организовывающий доставку для интернет-магазинов на высоком профессиональном уровне.

Почему стоит обращаться именно к нам?

Одним из преимуществ сотрудничества с нашей службой доставки является комплексный подход к решению любых вопросов, связанных с транспортировкой грузов и документации. Мы предлагаем комплексный пакет услуг по быстрой доставке заказов покупателям с последующим получением денежной компенсации при передаче товара клиенту.

В итоге вы получаете:

Агентскую комиссию, в случае оплаты картой (2,2%) или наличными (1,0%).

Бесплатный кассовый сервис и быстрое отправление груза, документации.

Возможность страхования заказа (0,5%).

Возможность забрать заказы бесплатно (до 10 шт.).

Недорогую доставку курьерской службы по Москве, между городами РФ, по стране, в ПВЗ СДЭК.

Отправку почтовым сервисом «Почта России» по системе всё включено.

Возможность хранения вашего груза на собственных складах фирмы.

Возвращение денежных средств за оплаченный товар на следующий день.

Услуги личного менеджера (независимо от веса груза).

Возможность оплачивать и контролировать транспортировку товара через личный кабинет на сайте фирмы.

Выбор интервала доставки.

Возможность отправлять товар в другие страны, используя надёжные транспортные компании.

Ru-Dostavka следит за высокой скоростью доставки. Мы соблюдаем все необходимые сроки и не позволяем нашим клиентам ждать слишком долго. Наши сотрудники работают не только в дневное, но и в вечернее время. Доставка для интернет магазинов осуществляется быстро, качественно и в тот момент, когда вам это нужно.

Мы предлагаем срочную и стандартную доставку грузов. Выполняем транспортировку товаров авиа и автотранспортом. Доступна экспресс, стандартная и экономная доставка товаров по межгороду. Большой выбор вариантов оплаты. Есть как дешевые, так и более дорогие виды доставки.

Дополнительно можно заказать примерку и частичный выкуп товара. Особенно это актуально для интернет-магазинов одежды, аксессуаров и электроники. С нашей помощью ваши клиенты смогут осмотреть и проверить рабочее состояние товара перед тем, как заплатить за него деньги.

Для сотрудничества с нами вы можете оставить заявку на нашем ресурсе или заключить с нами договор. Регистрируясь на нашей официальной страничке, вы получаете полный доступ к отслеживанию своего груза. И вы всегда можете проверить, где находится ваш товар в конкретный момент. Мы – за прозрачные отношения и доверие.