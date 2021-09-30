Кому доверить доставку товаров из интернет-магазинов?
С каждым годом электронная торговля набирает всё новые и новые обороты. Это и не удивительно. Ведь так удобно заказать и получить что-то, не выходя из дома. Да и открытие интернет-магазинов не слишком затратное и хлопотное дело. Но это только на первый взгляд. Здесь тоже много нюансов, которые стоит учитывать.
Одним из них является курьерская доставка. Для интернет магазинов – эта услуга очень важна. Конечно, клиенты сами могут приехать в пункты выдачи заказов и забрать свой груз. Но далеко не все из них желают тратить время на это. К тому же, всегда есть риск надолго застрять в пробке.
Отличным выходом из положения будет нанять стороннюю организацию, специализирующейся на доставке товаров для интернет магазинов. При этом важно выбирать надёжного и проверенного помощника. Именно таким и является Ru-Dostavka.
Коротко о нас
Ru-Dostavka – серьёзная фирма со своим автопарком и собственным штатом курьеров. Вот уже много лет она занимается перевозкой разногабаритных грузов, документации и посылок по городам и областям России, доставляет заказы и в другие страны мира. Компания зарекомендовала себя как отличный и надёжный партнёр, организовывающий доставку для интернет-магазинов на высоком профессиональном уровне.
Почему стоит обращаться именно к нам?
Одним из преимуществ сотрудничества с нашей службой доставки является комплексный подход к решению любых вопросов, связанных с транспортировкой грузов и документации. Мы предлагаем комплексный пакет услуг по быстрой доставке заказов покупателям с последующим получением денежной компенсации при передаче товара клиенту.
В итоге вы получаете:
- Агентскую комиссию, в случае оплаты картой (2,2%) или наличными (1,0%).
- Бесплатный кассовый сервис и быстрое отправление груза, документации.
- Возможность страхования заказа (0,5%).
- Возможность забрать заказы бесплатно (до 10 шт.).
- Недорогую доставку курьерской службы по Москве, между городами РФ, по стране, в ПВЗ СДЭК.
- Отправку почтовым сервисом «Почта России» по системе всё включено.
- Возможность хранения вашего груза на собственных складах фирмы.
- Возвращение денежных средств за оплаченный товар на следующий день.
- Услуги личного менеджера (независимо от веса груза).
- Возможность оплачивать и контролировать транспортировку товара через личный кабинет на сайте фирмы.
- Выбор интервала доставки.
- Возможность отправлять товар в другие страны, используя надёжные транспортные компании.
Ru-Dostavka следит за высокой скоростью доставки. Мы соблюдаем все необходимые сроки и не позволяем нашим клиентам ждать слишком долго. Наши сотрудники работают не только в дневное, но и в вечернее время. Доставка для интернет магазинов осуществляется быстро, качественно и в тот момент, когда вам это нужно.
Мы предлагаем срочную и стандартную доставку грузов. Выполняем транспортировку товаров авиа и автотранспортом. Доступна экспресс, стандартная и экономная доставка товаров по межгороду. Большой выбор вариантов оплаты. Есть как дешевые, так и более дорогие виды доставки.
Дополнительно можно заказать примерку и частичный выкуп товара. Особенно это актуально для интернет-магазинов одежды, аксессуаров и электроники. С нашей помощью ваши клиенты смогут осмотреть и проверить рабочее состояние товара перед тем, как заплатить за него деньги.
Для сотрудничества с нами вы можете оставить заявку на нашем ресурсе или заключить с нами договор. Регистрируясь на нашей официальной страничке, вы получаете полный доступ к отслеживанию своего груза. И вы всегда можете проверить, где находится ваш товар в конкретный момент. Мы – за прозрачные отношения и доверие.