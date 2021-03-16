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Советы для борьбы со страхом публичного выступления

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Страх публичного выступления вас не покидает. Что же делать? Предлагаем ознакомиться с несколькими эффективными советами для борьбы со страхом публики

И вот вы подготовились к научной конференции, одеты презентабельно, доклад подготовили, осмотрели зал, но страх публичного выступления вас не покидает. Что же делать? Предлагаем ознакомиться с несколькими эффективными советами для борьбы со страхом публики:

  1. перед мероприятием выделите хотя бы минут 30 и прогуляйтесь по улице, спортивные нагрузки тоже помогают. При физических действиях в организме выделяются эндорфины, которые помогают побороть стресс;
  2. найдите уединенное место и разрешите себе немного поволноваться, знайте, что волнуется каждый и даже самый опытный человек. Наверняка вы не первый раз на таких мероприятиях, постарайтесь прокрутить и вспомнить, как вы себя вели в качестве слушателя и задайтесь вопросом, а внимательно ли вы слушали докладчиков. Поверьте в то, что основная масса настроена к вам доброжелательно;
  3. правильно написанные тезисы к научной конференции помогут произвести должное впечатление и представить свои идеи и разработки.
  4. помните, если вы запнулись или произошли какие то неполадки с техникой не извиняйтесь перед публикой и не останавливайтесь, докладывайте, как запланировали;
  5. если вы продолжаете себя накручивать и волноваться, подумайте о самом худшем исходе, найдите выход из ситуации и тогда вы поймете, что из всех непредвиденных ситуаций есть выход. А лучше думать и мечтать о хорошем, доказано, что мысли материальны;
  6. дышите глубоко, задерживайте дыхание на 3-4 секунды и так несколько раз.

По мнению бывалых докладчиков отлично помогает справиться с волнением и страхом перед публикой, регулярные тренировки перед публикой дома или на работе. Известно, что второй раз докладывать всегда проще и к тому же уже видишь свои ошибки, которые впредь не стоит допускать.

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Несколько советов для конструкции правильных ответов на вопросы

Заключительной частью выступления на научной конференции является общение с аудиторией посредством вопросов. Кажется вот позади самое страшное, но доклад вы знаете, а вот какие вопросы зададут вам неизвестно и это определенно настораживает.

За время подготовки вы можете некоторые вопросы прсто интуитивно предвидеть и предварительно заготовить ответы на вопросы.

Основные правила поведения при общении с аудиторией:

  • не перебивайте человека, задающего вопрос, выслушайте внимательно и если что то не поняли, уточните вопрос или вежливо попросите повторить;
  • поблагодарите человека за вопрос, за это время вы сможете быстро собрать ответ;
  • если вам задали вопрос, который вы озвучивали, стоит вежливо его прослушать и ответить и ни в коем случае не подчеркивать, что вы уже говорили об этом;
  • часто используют вариант «подосланного казачка», это когда вы договариваетесь с другом (участником конференции) и он вам задает нужный вопрос.

А в целом не надо бояться вопросов, доклад вы доложили великолепно (при помощи сайта и своих знаний), а теперь соберитесь и работайте с аудиторией, ведите себя правильно и все пройдет замечательно.

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