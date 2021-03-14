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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Онлайн-касса интернет-магазина: что следует знать

Онлайн-касса интернет-магазина: что следует знать

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Использование контрольно-кассовых аппаратов в интернет-магазинах характеризуется определенными особенностями

Использование контрольно-кассовых аппаратов в интернет-магазинах характеризуется определенными особенностями, которые имеют существенные отличия от деятельности в оффлайн-режиме. Они связаны с нюансами регистрации устройства и выполнения подключения.

Вопросы необходимости кассы

Нужна ли касса для ООО, работающего в сети Интернет? Иметь онлайн-кассу обязаны все интернет-магазины, которые принимают платежи за реализованные товары или услуги. Согласно действующим правилам, продавец обязан вручить покупателю чек, что возможно только при использовании ККТ. Ранее существовали лазейки в виде использования электронных денег или банковских транзакций, но последние законодательные нововведения устранили подобные пробелы.

Исключением из общепринятых правил выступают ситуации, когда продавцы осуществляют торговую деятельность через платежный агрегатор. Например, к такой категории относится «Почта России». При таком варианте оплата происходит не напрямую, а осуществляется посредством использования услуг посредника. По действующим правилам, чек обязан выдавать тот, кто отвечает за вопросы приема денег.

В роли посредника вправе выступить курьерская служба, берущая на себя ответственность за принятие платежа за приобретенный товар. Интернет-магазин должен действовать в рамках общепринятой схемы:
• передача заказа платежному агрегатору;
• прием посредником денег клиента;
• перечисление средств за товар продавцу.
При таком варианте не существует прямого взаимодействия между покупателем и магазином. По такой схеме сегодня работает доставка наложенным платежом при использовании услуг «Почты России».

Интернет-магазин обязан иметь заключенный с платежным агрегатором договор. В содержании документа прописываются обязанности посредника, в том числе в части выдачи кассового чека. Если бизнес работает исключительно с юрлицами или предпринимателями со статусом ИП, то разрешено открытие интернет-площадки без организации онлайн-кассы. Обязанность по выдаче чека действует только в отношении взаимодействия с физлицами.

Кому предоставлена отсрочка и когда требуется чек

Отсрочка до 01.06.2021 года предоставлена ФЗ No 129-ФЗ от 6.06.2019 онлайн-магазинам, которые реализуют продукцию ручной работы. На сдвиг временного срока вправе рассчитывать предприниматели, которые оказывают услуги гражданам без привлечения труда наемных сотрудников.

Нормы действующего законодательства говорят о том, что чек необходимо выдать покупателю не позднее 5 минут с момента совершения оплаты приобретенного товара. Не имеет принципиального значения форма платежа, поэтому документ должен быть сформирован при внесении наличных, переводе с банковского счета или использовании электронных денег. Чек должен выдаваться при передаче и оплате заказа в пункте выдачи, при доставке курьером и приеме денежных средств, а также в ситуации самостоятельного вывоза со склада.

Когда можно не выдавать чек

Чек допускается не выдавать в ситуациях, когда возникают технические неполадки. В таком случае у продавца просто не существует возможностей для печати и передачи документа покупателю. В части временных ограничений послаблений не существует, поэтому чек необходимо выдать в течение 5 минут с момента проведения оплаты.
Способом решения проблем в сложных ситуациях можно считать выдачу электронной копии чека. Такой документ допускается отправить на адрес электронной почты, номер смартфона или посредством использования иных каналов связи.
Покупатель вправе попросить дубль бумажного документа в виде цифровой версии. Подобное означает что онлайн-касса обязана обеспечить техническую возможность для реализации такого требования.

Вопросы выбора онлайн-кассы

Выбор кассы должен быть основан на формате работы магазина, который может предполагать только онлайн-продажи или сочетание с оффлайн-режимом. В первом случае отсутствует необходимость печати чека, поэтому устройство может не обладать функционалом принтера. Оптимальным вариантом в такой ситуации считается использование SaaS-услуги. Подобный режим работы предполагает нахождение облачной кассы в распоряжении поставщика и наличие у продавца доступа к сервису. Технологии интеграции обеспечивают автоматическую отправку чеков, а при поступлении денег от клиента система в автоматическом режиме выполняет отправку фискального документа определенным заранее способом.

Если деньги планируется принимать только в онлайн-режиме, то курьеру и работникам пунктов выдачи заказов не требуется наличие кассы. В такой ситуации вопрос с печатью чека полностью решен, так как покупатель уже получил электронную версию. Если существует возможность оплаты на месте, то потребуется обеспечить сотрудников классическим традиционным аппаратом, который обладает функционалом печати документа.

Последние технические решения позволяют интернет-магазинам использовать один вид устройства для приема оплаты на ресурсе и печати чека на бумажном носителе при оффлайн-продажах. Подобный вариант представляет собой универсальный способ, который предполагает наличие кассового аппарата, интеграцию с сайтом и облачным модулем. Физически касса расположена в ПВЗ или онлайн-магазине, но функционал обеспечивает прием оплаты на сайте и отправку электронных версий чеков.

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