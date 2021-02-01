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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Как найти выгодный заказ на перевозку в Барановичах

Как найти выгодный заказ на перевозку в Барановичах

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Барановичи — небольшой город в Беларуси, Брестской области, расположенный между реками Щарой и Мышанкой. Не смотря на свои размеры, город является важным

Барановичи — небольшой город в Беларуси, Брестской области, расположенный между реками Щарой и Мышанкой. Не смотря на свои размеры, город является важным транспортным узлом.

Хоть город и расположен вблизи рек — своего порта у него нет, а ближайший находится в Бресте. Аэропорт в городе давно заброшен и полеты не осуществляет, придется так же ехать в другой город, либо переплачивать за трансфер. Из возможных вариантов грузоперевозок остаются отправления железной дорогой и автомобилем. Рассмотрим каждый способ подробнее.

Железные дороги — местная достопримечательность города Барановичи. Изначально на месте города была железнодорожная станция, расположенная на маршруте Смоленск – Брест. Рядом со станцией было одноименное село, которое впоследствии и выросло до размеров города. После открытия первой станции здесь быстро проложили железнодорожные ветки, которые соединяют города Беларуси с Литвой, Польшей, Украиной и Россией. Так Барановичи стал крупным железнодорожным коридором с собственным локомотивным депо.

В настоящее время в городе есть несколько пассажирских вокзалов, через которые осуществляется перевозка пассажиров и грузов.

У железнодорожных перевозок есть неоспоримые плюсы:

  1. Возможность отправки крупногабаритных грузов в большом количестве, в том числе и насыпных грузов.
  2. Невысокая стоимость за счет большой загрузки.
  3. Точность в расписании.
  4. Независимость от погодных условий.
  5. Пломбирование контейнеров, что практически исключает возможность кражи груза.

Есть у таких перевозок и недостатки. К основным можно отнести: длительность, невозможность доставки «до двери», низкую мобильность поездов (в форс мажорных ситуациях поезд не сможет изменить маршрут или быстро выгрузить товар).

Не менее популярными являются автомобильные грузоперевозки. Автомобиль сможет доставить груз практически в любую точку, если там есть дорожное полотно. Чтобы найти хорошей заказ на грузоперевозку из Барановичей по Беларуси, пользуйтесь биржами по типу ATI.SU. И соблюдайте несколько простых правил:

  1. Обращайте внимание на рейтинг и отзывы.
  2. Отдайте предпочтение перевозчикам с опытом.
  3. Заключайте договор о перевозке.
  4. Узнайте, есть ли возможность застраховать ваш груз. Страховка — показатель добросовестного перевозчика.

С появлением бирж перевозок поиск надежных грузоотправителей значительно упростился. На биржах, как правило, введены системы рейтинга и отзывов, можно посмотреть историю поездок, посмотреть необходимую документацию. Многие биржи поддерживают своих участников, обеспечивая им безопасность: вводят возможность проверки контрагента.

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