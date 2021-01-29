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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Заказ цветов и букетов онлайн

Заказ цветов и букетов онлайн

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Цветы - без сомнения, лучший подарок. Трудно найти девушку, которую он бы не обрадовал.

Цветы - без сомнения, лучший подарок. Трудно найти девушку, которую он бы не обрадовал. В определенных случаях уместно подарить цветы мужчине, создание "мужского" букета - задача для опытного флориста. Отдельная тема - свадебный букет, который просто обязан быть прекрасным и запоминающимся.

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Варианты букетов

Вручить красивый цветочный букет можно как в виде отдельного презента, так и в качестве дополнения практически к любому основному подарку. Сегодня выбор как отдельных цветов, так и целых композиций весьма велик, но существуют и общие принципы подбора букета.

Для поздравления женщины лучше отдать предпочтение цветам ярких и не темных тонов - красного, оранжевого, розового, сиреневого. Молодой девушке можно вручить нежный букет пастельных оттенков. Классическим вариантом считаются розы, их уместно вручить и начальнице, и любимой женщине. Если говорить о выборе монобукета, оптимально выбирать цветы с крупными бутонами (розы, лилии, пионы). В этом случае букет будет пышным.

На 8 марта любой девушке, женщине можно вручить нежные тюльпаны, олицетворяющие свежесть, молодость, пробуждение природы к весне.

Если вы идете на день рождения к молодой девушке, выберите композицию из ярких гербер. Такой букет будет смотреться по-мололежному ярко и эффектно.

Для дамы в возрасте оптимальный выбор букет из эквадорских крупных роз.

Начальнице уместно вручить достойный авторский букет из нескольких роз класса премиум.


Где выбрать
Чтобы не растеряться в выборе, лучше просмотреть не один специализированный сайт, предлагающий услуги по выбору живых цветов и букетов, а также их оперативной доставке адресату.


Преимущества услуги
Оформление заказа цветов через сайт имеет много преимуществ:
- не надо лично идти в магазин и тратить время на выбор, вся информация и красочные фото для безупречного выбора представлены онлайн,
- дополнительные услуги. Вы можете снабдить букет небольшой открыткой с указанием отправителя, а можете остаться инкогнито. Кроме того, опционально можно выбрать небольшой сладкий презент для получателя, например, шоколадку или конфеты в подарочной упаковке,
- курьер оперативно доставит цветы по указанному адресу и в точно оговоренное время, сегодня доступна и опция бесконтактной доставки.

Вообще, для вручения цветов не обязательно нужен веский повод. Выбирайте лучшие букеты и дарите радость близким и любимым!

Статья подготовлена флористами цветочной мастерской по заказу цветов с доставкой lavandaflor.ru

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