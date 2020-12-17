Трейдинг для новичков. С чего начать работу на Форексе?

Идея зарабатывать на жизнь, торгуя валютой, акциями и другими ресурсами финансового рынка привлекает многих людей. Каждый хочет быть сам себе хозяином, и работать из дома, получая хороший доход. Любой может попробовать себя в трейдинге, для этого потребуется лишь компьютер (в настоящее время достаточно смартфона), подключение к интернету, и немного свободного времени.

Однако люди, полные энтузиазма о высоких заработках, часто забывают, что это не так просто. Торговля на валютном рынке несет свои риски. Нет инструментов, приносящих стопроцентную прибыль. Заработок всегда будет чередоваться с убытками, а главной целью трейдера является уменьшение убытков.

Кто такой трейдер и чем он занимается?

Трейдер — это участник финансового рынка, который осуществляет операции по продаже и покупке финансовых активов, с целью получения прибыли.

Трейдер может работать:

1. На себя, торгуя за счет собственных средств

2. От имени учреждения, в котором он работает

3. В качестве официального представителя своего клиента (инвестора), работая за счет средств инвестора

Трейдер постоянно анализирует экономические и финансовые данные, проводит технический анализ, выявляет все, что недооценено и переоценено, и опираясь на свои собственные знания и опыт, находит прибыльные торговые возможности. В трейдинге нужно уметь вовремя реагировать на развивающиеся изменения и принимать решения, реагируя на колебания цен.

Для получения прибыли трейдеру приходится идти на определенный риск. Поэтому важно разумно управлять своим капиталом, особенно начинающим трейдерам, только приобретающим опыт работы на финансовом рынке.

В трейдинге важно постоянно учиться. Ведь даже профессиональные трейдеры продолжают учиться и совершенствовать свою торговлю. Успешный трейдер всегда изучает новые идеи и способы получения прибыли на рынке, а каждую убыточную сделку использует в качестве учебного опыта.

Для успешной торговли трейдера важна его дисциплина в организации торгового процесса. Трейдер должен иметь четкий торговый план, стратегию для каждой ситуации, с которой он может столкнуться в ходе торговли.

Что из себя представляет Forex?

Практически каждый человек слышал о валютном рынке Форекс. Кто-то думает, что на валютном рынке можно заработать огромные деньги толком ничего не делая. Некоторые уверены, что для трейдинга нужны большие деньги, и трейдингом могут заниматься только богатые люди. А кто-то считает, что это развод, где можно только потерять деньги. И только трейдеры знают, что работа на финансовом рынке — это тяжелая работа, требующая немало времени, где деньги зарабатываются нелегким трудом. К примеру почитайте отзывы о брокерской компании - Swissquote Bank на сайте https://traders-union.ru/brokers/forex/view/swissquote_bank_sa/.

Forex — это валютный рынок международного масштаба, где обмен валют производится по котировкам, формирующимся на основе спроса и предложения на валюту.

На валютном рынке ежедневно торгуются валюты на 3-5 триллионов долларов США. Торгуют валютами: компании, правительства и спекулянты. Спекулянты составляют около 80% объема торгов, пытаясь заработать на движении цен валют. Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, по выходным торговля не ведется.

С чего же начать работу на валютном рынке Форекс?

Шаг 1. Начините обучение.

Уверенно решив заниматься трейдингом, Вы должны приобрести определенные знания. Вам необходимо научиться размещать ордера, использовать различные торговые стратегии, изучить методы управления рисками. Важно разобраться во всех тонкостях и аспектах трейдинга, а именно:

а. Ознакомиться с рыночными механизмами — это индикаторы, которые позволяют определить моменты входа в рынок.

b. Изучить методики анализа. Финансовый рынок нужно постоянно анализировать, потому что он довольно непредсказуем. На данный момент есть много методов анализа рынка, и все они направлены на прогнозирование будущего движения цены. Для более точного прогноза необходимо научиться использовать сразу несколько методов анализа рынка. Самые популярные из них: технический анализ, фундаментальный и фрактальный анализы, японские свечи.

с. Выбрать торговую стратегию. В первую очередь стратегия должна быть удобной для трейдера. Для выбора стратегии необходимо определить: сколько часов в день Вы готовы уделять торговле, какую прибыль хотите получать за день, и размер допустимого риска в торговле. Выбрав подходящую стратегию, и проводя эффективный анализ с помощью инструментов, заключение сделок будет с минимальным риском.

d. Подберите для себя торговую тактику. Чтобы выбрать подходящую Вам торговую тактику, нужно научиться анализировать рынок, понимать направление цены, и определять сколько средств Вы готовы вкладывать в сделки. Тактика имеет большое значение, она влияет на реализацию, совершаемых сделок.

e. Изучите риск менеджмент и мани менеджмент. Каждая сделка на финансовом рынке имеет свои риски, поэтому следует научиться уменьшать и балансировать их.

При правильном пользовании методами анализа, стратегиями, тактиками, и соблюдая риск менеджмент и мани менеджмент, даже начинающий трейдер увеличивает шансы прибыльности своих сделок.

Шаг 2. Выберите брокера.

Выбор торгового брокера является очень важным этапом, ведь брокеров в наше время очень много. При выборе брокера обращайте внимание на рейтинг, отзывы опытных трейдеров, а также посмотрите жалобы на компанию. Еще одним важным фактором являются такие торговые условия, как размер комиссии(спреда), скорость и компетентность службы поддержки. Наличие мобильных платформ даст возможность быть в курсе последних событий на рынке. Одним из главных факторов является надежная система безопасности. Обратите внимание на скорость внесения и вывода денег, и на минимальную сумму депозита. Отнеситесь серьезно к выбору брокера, ведь брокер — это ваш компаньон, которому Вы должны доверять.

Шаг 3. Начните торговлю на демо-счете.

Получите практический опыт, начав торговлю на демо-счете. Это очень удобно, ведь открывается демо-счет абсолютно бесплатно, и Вы можете пополнить его виртуальными долларами на любую сумму. Открытие демо-счета позволит Вам научиться пользованию платформой, набраться практического опыта, торгуя на реальных условиях. При этом Вы не будете терять свои деньги.

Шаг 4. Переходите на реальный счет.

Когда Вы полностью освоите торговый терминал, придете к успешной торговле и увеличению депозита на демо-счете, можете задуматься о реальной торговле. Но приготовьтесь к тому, что обратной стороной доходов являются убытки. Ведь финансовая торговля невозможна без рисков. Очень важна психологическая готовность к торговле на реальном счете, особенно спокойное принятие потерь. Секрет успешной торговли заключается в контроле своих эмоций, и принятии убыточных сделок, как обязательной части торговли на валютном рынке.

Даже если Вы понимаете, что психологически настроены и готовы к работе на реальном счете, не спешите открывать стандартный торговый счет. Практически у всех брокеров есть возможность открытия центового счета. Депозит в 10$ будет выглядеть, как 1000 центов, и работать Вы будете с центами. Преимуществом открытия данного счета является то, что у Вас будет возможность научиться работать реальными деньгами, и в случае потери депозита, полученный убыток не ударит сильно по карману.

При прибыльной торговле на центовом счете, можно переходить на стандартный счет. Залогом прибыльной торговли трейдера является последовательная работа, с учетом совершенных ошибок, и их проработки.

Заключение.

Для успеха на финансовом рынке, Вам необходимо научиться контролировать свои эмоции, и придерживаться правильной стратегии и тактике торговли. Не стесняйтесь обращаться за помощью к более опытным трейдерам. Приготовьтесь к взлетам и падениям, к радости от прибыли и печали от потерь. Помните, что успешные трейдеры тоже учились торговать, и у них не сразу все получалось. Тяжелый путь начинается с малого шага, и дорогу преодолеет тот, кто идет. Удачи Вам!