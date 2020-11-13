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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Веские аргументы в пользу получения ВНЖ в Португалии

Веские аргументы в пользу получения ВНЖ в Португалии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Согласно законодательству страны получить вид на жительство, или «золотую визу», можно несколькими способами

Согласно законодательству страны получить вид на жительство, или «золотую визу», как принято его здесь называть, можно несколькими способами. Более подробно про ВНЖ в Португалии читайте на https://tranio.ru/portugal/residence/.

Это и создание не менее десяти рабочих мест, и вклад в размере одного миллиона евро в один из местных банков, и приобретение недвижимости стоимостью от 500 тысяч евро.

«Европейская Бразилия», как часто принято называть Португалию, помимо всевозможных туристических благ, может стать привлекательной для претендентов на так называемую «золотую визу» и предложением ряда льгот и преимуществ, среди которых не последнее место занимает специальный налоговый статус, действующий на протяжении десяти лет.

Помимо вышеперечисленных инвестиционных действий, предусматривается появление новых, связанных в основном с движением капиталов. Тем не менее 90 % претендентов на «золотую визу» в Португалии получают её путем приобретения недвижимости в стране.

В настоящее время аналогичные инвестиционные программы предлагает ряд европейских стран, и вполне логично возникновение вопроса: в чём заключаются преимущества Португалии перед Словакией, Испанией или Болгарией, предлагающих идентичные условия получения вида на жительство?

Безусловно, в первую очередь, это отличный климат, тёплое море, яркое солнце и экология. Однако это лишь туристические аргументы, не особо важные для делового человека. К другим преимуществам следует отнести то, что для поддержания своего специального статуса его обладателю достаточно прожить в Португалии всего 35 дней за пять лет! Аргумент, конечно же, важный, но опять-таки не ключевой для инвесторов.

А вот действующее налоговое законодательство и его отношение к обладателям вида на жительство имеют решающее значение для инвесторов. Так, в Португалии в отношении лиц, получивших «золотую визу», на протяжении десяти лет действует особый налоговый статус. Штатная ставка налога на доходы в стране может составлять 56,5 %, а для обладателей особого статуса она равна всего 23 %.

Правда, следует отметить, что не все инвесторы, получившие «золотую визу», автоматически становятся обладателями особого статуса. Налоговый эксперт компании EY, реализующей инвестиционную программу «Золотая виза», Анабелла Силва отмечает, что для получения особого налогового режима претенденты должны соответствовать некоторым параметрам.

Так, налоговые льготы распространяются только на резидентов страны. Для получения статуса резидента, согласно законодательству, необходимо прожить в Португалии не менее полугода. Таким образом, лишь прожив в стране более 183 дней, обладатель «золотой визы» может претендовать на получение особого налогового статуса. В случае же, если гражданин иного государства просто приобретает в Португалии недвижимость стоимостью не менее 500 евро, он не получает налоговых льгот. «Таким образом, к претендентам на особый налоговый статус предъявляется больше требований, чем к гражданам, желающим получить только «золотую визу», — отмечает Силва.

Условия вполне приемлемые, и над получением «золотой визы» стоит поразмышлять. Тем более что с будущего года лица, получившие особый налоговый статус в Португалии, будут освобождены от выплаты налогов по доходам, полученным за пределами страны.

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