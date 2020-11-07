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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Как покупать дешево в интернет-магазинах

Как покупать дешево в интернет-магазинах

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Начинающие онлайн покупатели, видя ценник на понравившийся товар, не подозревают, что можно заплатить за него значительно меньше.

Начинающие онлайн покупатели, видя ценник на понравившийся товар, не подозревают, что можно заплатить за него значительно меньше. Как это сделать? Есть несколько простых, но эффективных советов.

Не спешите оплачивать

Если вам приглянулся какой-либо товар, не торопитесь с его приобретением. Поместите его в корзину или в список отложенных товаров и «забудьте» о нем на некоторое время. Естественно, иногда надо туда заглядывать и проверять, нет ли каких-либо изменений. Такой подход к интернет-шоппингу выгоден по двум причинам.

Вы не будете переплачивать. Многие интернет-магазины время от времени делают сезонные и тематические скидки на определенные товары. Если скидка будет распространяться на вещь в вашей корзине, то вы получите уведомление от магазина и сможете сэкономить на ее покупке.

Вы оградите себя от импульсивных покупок. Если вы не подадитесь соблазну приобрести товар сразу же, то у вас появится время на раздумья, так уж ли он вам необходим. Руководствуясь подобной логикой, вы станете более осознанно подходить к шоппингу в целом и сможете здорово сэкономить, отказавшись от импульсивных приобретений.

Купоны, промокоды, скидки

Часто интернет-магазины предлагают воспользоваться скидочным купоном или промокодом при условии, что в вашей корзине набирается товаров на определенную сумму. Не пренебрегайте данной возможность сэкономить, однако помните, что активация купона или ввод промокода должны происходить до оплаты покупки. Скидки от продавца тоже возможны, причем иногда продавцы идут навстречу и снижают цену товара по просьбе покупателя. Либо искать скилочные коды на сайтах предоставляющих информацию о скидках. К примеру, промокоды на все яндекс маркет можно найти на berunavse.ru.

Карты с кэш-бэком

Если у вас есть список интернет-магазинов, где вы совершаете покупки чаще всего, то вы сможете сэкономить, заведя кобрендинговую карту. По этой карте вы можете получить более высокий процент кэш-бэка. Однако обслуживание такой карты может обойтись вам в кругленькую сумму, так что не лишним будет заранее рассчитать, окупится ли ее использование.

Не пренебрегайте кэш-бэк сервисами

На данный момент использование кэш-бэк сервисов стало еще удобнее. Они представляют собой сайты, а также мобильные приложения, которые сотрудничают с наиболее популярными интернет-магазинами. При покупке товаров при помощи кэш-бэк сервисов вы сможете получить до 30% от суммы покупки обратно на карту.

Не останавливайтесь на одном интернет-магазине

Из-за привычки заказывать товары на каком-то определенном сайте вы рискуете сильно переплатить за них. На просторах интернета существует множество альтернатив популярным интернет-магазинам, где вы можете приобрести те же самые товары, но по более низкой цене.

Будьте внимательны с размерами

Существует три размерные сетки: британская, американская и европейская. При выборе одежды в интернет-магазине будьте внимательны с размерами, а в случае, когда вы не уверены в правильности своего выбора, смело обращайтесь к продавцу.

Будьте особо бдительны при покупке одежды на китайских сайтах. Ведь именно при заказе вещей из широко известных азиатских интернет-магазинов, зачастую покупатель получает вещь на пару размеров меньше.

Однако если же подобная ситуация все-таки произошла, не спешите расстраиваться. За вещь неправильного размера всегда можно получить компенсацию. Для этого вам необходимо лишь доказать ошибку продавца.

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