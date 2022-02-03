Как выбрать детское автокресло

Вопрос выбора детского автокресла раньше волновал только родителей, проявлявших особую щепетильность и заботу в отношении своего ребенка. Сегодня все изменилось. Теперь необходимость перевозки ребенка в специальном кресле является законодательным требованием. При отсутствии детского кресла при перевозке ребенка водителя оштрафуют. Кстати, купить коляску автокресло по выгодной цене можно в сети детских магазинов «LEMI KIDS».

Никто не будет спорить с тем, что детские кресла можно отнести к своеобразным и специфичным изделиям. Непосвященный человек при выборе такого изделия столкнется с определенными трудностями. Для решения проблемы, необходимо, как минимум, знать, каким критериям оно должно отвечать.

Главной проблемой использования детского кресла является ограниченность пространства салона автомобиля. Если на заднее сиденье установить 2 детских кресла, то третий пассажир вряд ли поместится.

Критерии при выборе детского кресла

Тот, кто столкнулся с необходимостью приобретения детского автомобильного кресла, должен иметь представление о некоторых параметрах этого изделия.

Размер и форма

Физиология детского организма предполагает быстрый рост. Между тем, дешевым удовольствием покупку детского кресла назвать вряд ли получится. Поэтому распространения получили универсальные детские кресла, которые способны перекрыть 5 возрастных групп. Кресла с большей универсальностью стоят дороже и больше по массе. В креслах для перевозки малюток дети располагаются спиной вперед. Этим обеспечивается наибольшая безопасность малыша в случае возникновения ДТП. Подобное изделие имеет большую ручку. Благодаря этому малыша удобно переносить вне автомобиля.

Крепление

Если кресло будет неправильно закреплено, то вряд ли оно обеспечит безопасность малышу. Проблема состоит в том, как правильно проложить штатный ремень через фиксаторы. Необходимо обеспечить должное натяжение. На многих японских и американских моделях процесс фиксации облегчают специальные замки. Выбирать изделие необходимо, примеряя его к собственному авто, определяя, насколько удобно будет крепить его каждое утро.

Имеет значение и масса кресла, поскольку переносить его в автомобиль и обратно придется самому водителю.

Показатели безопасности

Испытания детские кресла, так же как и сами автомобили проходят с помощью краш-тестов. Выбирая кресла, необходимо делать упор на известные бренды. Не стоит руководствоваться лишь экономическими соображениями. Дешевые кресла в итоге обойдутся дороже.

Комфорт

У некоторых родителей может возникнуть проблема с удержанием ребенка в кресле в зафиксированном состоянии. Поэтому изделие для малыша должно обладать всеми удобствами. Хорошие кресла снабжаются столиком и регулируемой спинкой. Кроме того, у них имеются подголовники и боковые «лопухи». Модели премиум-класса имеют даже наушники. Материалы для изготовления «правильных» кресел обладают всеми признаками хороших показателей экологичности. Они никогда не вызовут у ребенка аллергию.