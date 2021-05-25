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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Аренда спецтехники: что необходимо учитывать при аренде или лизинге строительных машин

Аренда спецтехники: что необходимо учитывать при аренде или лизинге строительных машин

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31
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Сегодня масса строительных компаний, не имеющих в собственности определенную спецтехнику, решают взять ее в аренду.

Сегодня масса строительных компаний, не имеющих в собственности определенную спецтехнику, решают взять ее в аренду. Ведь зачастую данный вариант является куда более удобным, чем покупка. Также аренда может стать прекрасным решением для тех, кто работает над своим, отдельным строительным проектом.

Перед тем как брать спецтехнику в аренду, следует внимательно изучить репутацию и особенности деятельности организации, предоставляющей такую услугу. Ведь в том случае, если организация широко представлена на рынке и работает уже давно, вероятность того, что оборудование проходит специальный контроль выше. В противном случае, заказчику приходится решать проблемы, связанные с неожиданной поломкой техники прямо на месте работы. Конечно, избежать покупки запчастей для спецтехники, даже при условии, что она будет в аренде, вряд ли удастся, но минимизировать риски можно.

Наиболее востребованные бренды спецтехники в России:

  • JCB;
  • Volvo;
  • Caterpillar;
  • Komatsu.

Если вы взяли спецтехнику в аренду или лизинг и произошла поломка, вам понадобится интернет магазин с запчастями для спецтехники, например запчасти Dana Spicer., которые вы можете приобрести на dg-trade.ru

Внимательно следует относиться и к отзывам об организации. Лучше вообще найти знакомых, которые некогда уже пользовались услугами фирмы и могут подсказать, с какими нюансами можно встретиться. Если есть необходимость заказать сразу большое количество техники в несколько видов, лучше сделать это в одной компании, дабы избежать возможной путаницы с документами в будущем.

Что лучше: лизинг или аренда?

Оформление лизинга техники также может оказаться удачным вариантом. В отличие от лизинга, вариант с арендой удобен в том случае, когда спецтехника нужна на относительно небольшой промежуток времени. Если же фирма планирует работать с устройствами долго, целесообразнее задуматься о приобретении собственного технического арсенала.

Лизинг удобен для тех компаний, которые рассматривают вариант приобретение в личное пользование специальной техники у компании, выдающей ее на условиях лизинга. И даже в том случае, если фирму ждут неприятные финансовые моменты, к примеру, банкротство, технику, которая была взята в лизинг на этих условиях, не будет отнята.

К тому же, лизинг предлагает более удобные условия перерасчета. В аренде эти условия иные, более точные и строгие. Причем сроки аренды необходимо оговаривать сразу, а их изменение может повлечь последствия. Однако лизинг может не подойти частному лицу, редко использующему в работе спецтехнику, так как могут возникнуть проблемы с хранением.

Как арендовать?

После того, как выбор компании, выдающей технику в аренду, осуществлен, важно рассчитать, машины какой мощности и вместимости необходимы для работы. Ведь если не произвести точные расчеты, к примеру, самосвала, можно выбрать не ту модель.

При выборе погрузчика или автовышки, следует правильно просчитать необходимую высоту подъемника. Если необходимо взять в аренду фронтальный погрузчик, следует правильно установить, какой объем работы в последующем придется выполнить. Ведь часто такая техника сдается в аренду вместе с разного рода навесным оборудованием.

Во время аренды автокрана следует внимательно отнестись к подбору его мощностных характеристик. Иначе в случае, если характеристик окажутся неподходящими, проблемы могут возникнуть прямо на рабочем месте. Бульдозер, как правило, сдается в аренду вместе с его водителем. Этот вариант удобен, ведь в данном случае сам сотрудник отвечает за работу спецтехники.

Существует техника, арендовать которую рекомендовано только у надежных компаний. К примеру, погрузчики и манипуляторы. Их обслуживание требует более тщательного подхода. И в том случае, если обслуживание такой техники осуществляется не на должном уровне, она может дать сбой прямо на рабочем месте. Аренда манипулятора требует точных данных о том, какой характер работы необходимо буде выполнить.

Арендовать кран можно вообще для разных целей. В данном случае необходимо уточнить грузоподъемность и длину стрелы. Аренда погрузчика производится в таких же условиях

Найм или аренда рабочих?

Иногда проще нанять работников вместе со спецтехникой. Данный вариант будет удобен для тех, кому просто не хватает рабочих рук, например, для частных лиц.

К примеру, частному лицу потребовались услуги экскаватора, погрузчика или манипулятора. Найм работника вместе с техникой не окажется слишком дорогим удовольствием. Оплата, как правило, либо почасовая, либо посуточная. В случае, если сотрудник необходим на длительный срок, можно рассмотреть и другие варианты договора.

В случае, если в самой организации уже есть профессионалы, аренда погрузчика экскаватора будет более выгодной. Так к примеру, данный вариант удобен для строительных компаний.

Услуга найма спецтехники вместе с профессиональными сотрудниками предоставляется компаниями так же, как и услуга аренды техники без сотрудника. Такую же услугу предоставляют строительные компании, у которых оборудование простаивает. Данный вид услуг является весьма распространенным в наши дни.

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