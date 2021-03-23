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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » В Петербург вернулись автомобили Chevrolet массового сегмента

В Петербург вернулись автомобили Chevrolet массового сегмента

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
В Петербург вернулись автомобили Chevrolet массового сегмента

Группа компаний «Прагматика» открыла в Санкт-Петербурге дистанционные продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента, которые вернулись в город после 5-летнего перерыва.

Холдинг возобновил продажи Chevrolet в конце прошлого года, открыв автосалон марки в Пскове. С марта автомобили бренда стали доступны для жителей Петербурга – их можно приобрести дистанционно, не посещая дилерский центр в другом регионе. Последний раз купить массовые модели Chevrolet в Петербурге можно было в конце 2015 года.

Для покупки доступны две модели Chevrolet – Cobalt и Nexia (новое исполнение модели Aveo). Они выпускаются на платформе General Motors и предлагаются в комплектациях с автоматической и механической коробками передач, двигателем объемом 1.5 л и мощностью 105 л.с. (Nexia) и 106 л.с. (Cobalt).

Начальная стоимость Chevrolet Nexia составляет 769 900 рублей, а Chevrolet Cobalt – 819 900 рублей. Для жителей Санкт-Петербурга доступен предварительный онлайн-заказ этих автомобилей на сайте ГК «Прагматика».

Ознакомиться с автомобилем и произвести оплату можно дистанционно из Петербурга. В отдельных случаях дилер готов доставить выбранную модель в один из своих петербургских салонов для тест-драйва. Оплата доступна онлайн без визита в автосалон по QR-коду, банковская комиссия отсутствует. Также ее можно произвести в одном из пяти дилерских центров «Прагматика» в городе, где затем получить новый автомобиль. Доставка машин для покупателей осуществляется в течение трех рабочих дней.

- Новый проект дистанционных продаж помогает максимально задействовать ресурсы холдинга, формируя новую модель сбыта, где покупатель экономит свое время и ресурсы, а дилер сокращает затраты на содержание автосалонов, - говорит руководитель направления GM ГК «Прагматика» Роман Чумак. - Модель дистанционных продаж уже была нами опробована в период локдауна, а также стала развиваться в сегменте подержанных автомобилей, где, например, житель Пскова может купить машину из Мурманска, Петрозаводска или Петербурга.

Для приобретения автомобилей Chevrolet ГК «Прагматика» предлагает банковские кредиты и программы трейд-ин, заявки на которые оформляются дистанционно или при визите в дилерский центр. Общая выгода по ним составляет до 80 000 рублей. Сдать подержанный автомобиль в зачет покупки нового Chevrolet можно в любом петербургском автосалоне холдинга.

- Мы рассчитываем продать в этом году около 100 новых автомобилей Chevrolet, - прогнозирует Роман Чумак. – Новинки будут интересны тем, кто предпочитает сокращать затраты на владение машиной, – в части ее обслуживания и расходов на топливо. Думаем, что автомобили найдут своего покупателя, к тому же в течение года-двух мы ждем расширения модельной линейки Chevrolet, где могут быть представлены не только седаны, но и кроссоверы.

По итогам первых продаж автомобилей Chevrolet в Пскове самой популярной моделью стал Cobalt с автоматической коробкой передач. В псковском автосалоне машины марки приобретали не только местные жители, но и автолюбители из Великого Новгорода.

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