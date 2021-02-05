Как выбрать подержанный автомобиль

Покупка машины с пробегом очень ответственное дело. Следует как можно лучше ознакомиться с документами и осмотреть автомобиль.

Обязательно нужно брать с собой помощника, который сможет оценить автомобиль со своей точки зрения. Если вы уже решились покупать машину, готовы отдать деньги или оформить автокредит, то можете закрыть глаза или не заметить какие-то недочеты или проблемные места. А другой человек сможет подсказать и помочь в выборе.

Следует провести анализ лакокрасочного покрытия. Можно купить толщиномер, которым следует пройтись по всем деталям кузова. Нужно знать, что разница толщины покрытия разных деталей не должна быть больше 30-40 микрон. А если у вас есть знакомы маляр, то лучше взять его, так как он сразу сможет определить красился ли кузов, в каких местах и сколько раз.

Необходимо проверить двигатель. Сначала лучше всего проверить его в холодном состоянии. На холодном двигателе лучше проявляются различные свисты, постукивания и прочие недочеты. Когда хозяин заведет автомобиль, лучше стоять у открытого капота и слушать звуки. Если «мелодия» будет слишком сильной с разными звуками, то от такого авто лучше отказаться. До запуска двигателя, следует внимательно осмотреть подкапотное пространство на наличие сколов, трещин и поломок. После следует проверить цвет и консистенцию охлаждающей жидкости. Примеси или различные отложения будут говорить о неисправности двигателя. Также, нужно проверить аккумуляторную батарею, чтобы на ней не было подтеков и нарушений.

Следует хорошо осмотреть горловину для заливки масла. Если там есть какие-либо комочки или отложения, то это свидетельствует о том, что масло меняли редко, а также плохо ухаживали за машиной.

Необходимо оценить состояние шин, руля и сидений. При небольшом пробеге их состояние должно быть удовлетворительным.

Особое внимание следует уделить проверке документов. Они должны быть все оригинальными. Если есть возможность, то лучше всего проверить данную машину через знакомых по базам.

Также после осмотра машины, рекомендуется провести диагностику в автосервисе. Это обойдется около 4-5 тысяч. Но мастер проведет диагностику и расскажет о всех недочетах.

Не стоит сразу отдавать все деньги продавцу. Необходимо отдать часть суммы только после переоформления, так как может быть риск невозможной регистрации.

И так, если вы решили покупать авто с пробегом, следует тщательно подойди к проверке и осмотре. Лучше всего брать с собой специалистов, которые помогут в проверке всех деталей и проблем машины. Опасаться стоит не только самого состояния машины, но и ее документов. Не стоит верить на слово владельцу. Нужно самому проверить всю оригинальность и возможные проблемы.