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Аренда авто в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Если Вам необходима машина на несколько часов или дней, а покупать себе личный автомобиль нет возможности, то для Вас подойдет услуга аренды авто.

Если Вам необходима машина для конкретной поездки на несколько часов или дней, а покупать себе личный автомобиль нет возможности или желания, то для Вас прекрасно подойдет вариант аренды авто СПБ или проката автомобиля. Эта услуга станет крайне полезной и в ситуации, когда, например, Ваш автомобиль находится в ремонте, а другие виды транспорта не подходят Вам для передвижения. Эта услуга уже не новая в нашей стране, она стремительно набирает популярность. Ведь аренда или прокат автомобиля во многих ситуациях даже выгоднее, чем использование личного транспорта, который нужно где-то хранить, обслуживать, ремонтировать и т. д. А это значит, что взяв авто в прокат, Вы можете сэкономить свои деньги и время.
Особенно актуальна данная услуга летом – в сезон разъездов и отпусков. Услугой аренды автомобилей нередко пользуются туристы, прибывшие в страну на отдых, в гости или по деловым вопросам.
Компания "Мой автопркат" может предложить Вам в прокат не только легковой автомобиль, но и микроавтобус, который будет незаменим, если Вы собираетесь, например, отдохнуть большой кампанией или Вам необходимо перевозить большой багаж.
Чтобы не путаться в понятиях, поясним, что в транспортных компаниях арендой принято называть автомобиль, взятый в прокат вместе с водителем, а прокат – это когда клиенту предоставляется в пользование лишь сам автомобиль, без водителя.
Аренда автомобиля с водителем – хороший вариант для гостей страны, не знающих местных дорог, для праздников и гуляний – не надо спорить, кто сядет за руль на обратном пути, естественно – для свадебных прогулок, для деловых поездок представительных людей.
Прокат авто без водителя имеет свои преимущества – никто не будет сковывать свободу Ваших действий, Вы можете передвигаться где и когда захотите, выигрывая время и наслаждаясь комфортом.
Чаще всего компании по прокату автомобилей выдвигают к сделке подобные требования: возраст водителя – от 21 года, стаж вождения – от 3-х лет.
Все компании берут залог за прокат автомобиля, чтобы компенсировать затраты в случае, если клиент нарушит условия договора. Залог возвращается клиенту, если он возвращает автомобиль в нужное время, в надлежащем виде и полной комплектации.
Также, в различных компаниях, Вам могут предложить разные тарифы на прокат. Это могут быть тарифы с ограничением пробега в сутки. При таких условиях превышение установленного лимита будет стоить клиенту суммы за ещё один день проката, или нужно будет заплатить за каждые, например, 100 км превышения (зависит от условий компании). А вот в компани "Мой автопркат" автомобиль предоставляется без ограничения пробега с большим географическим диапазоном.
Теперь несколько советов при выборе автомобиля в прокат:
- Внимательно читайте все условия договора;
- Обратите внимание на наличие и вид страховки на автомобиль (если машина окажется незастрахованной – расходы понесет арендатор);
- Вы можете осмотреть автомобиль перед заключением сделки;
- Автомобили всегда сдаются в прокат в хорошем техническом состоянии, но если всё же случилась поломка – обратитесь в фирму арендодателя, которая организует выезд технической службы или эвакуатора, и по необходимости заменит автомобиль.
- Старайтесь не опаздывать к назначенному времени возвращения автомобиля, а если всё-таки задерживаетесь – позвоните и предупредите об этом арендодателя;
- Не превышайте установленный лимит пробега в сутки или Вам придется заплатить за превышение;
- Соблюдайте правила дорожного движения и аккуратность при пользовании арендованным автомобилем;
- Возвращайте машину в чистом виде и с тем же количеством бензина в баке, которое было в авто в момент заключения сделки.
- Если Вы часто пользуетесь услугой проката авто – становитесь постоянным клиентом одной компании, и скидки Вам будут обеспечены.
Будьте мобильны! Передвигайтесь с комфортом! И удачи Вам на дорогах!

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