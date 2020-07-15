Dunlop Winter Maxx 03 зимняя новинка 2020 года

ента новостей

15:59
Итоги конкурса «Делаем детство», приуроченного ко Дню фотографа
15:56
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания во Фрунзенском и Невском районах
13:27
В Петербурге пенсионерка отдала гадалке за «снятие порчи» 745 000 рублей
13:12
С начала июля Россельхознадзор проконтролировали ввоз 115 тысяч тонн продукции растительного происхождения
12:48
Рыбодобывающие компании России подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря
11:23
В Новой Ладоге изнасиловали пожилую женщину
11:10
В жилом здании на Краснопутиловской улице произошел взрыв
11:06
В аэропорту Пулково полицейские задержали соучастницу мошенничества с трудоустройством
10:51
Автоконцерт группы КняZz
10:36
Активизировались мошенники
09:26
Тесты на COVID-19
22:58
Бюро Ленинградского обкома КПРФ высказалось о замене Кузьмина на Ворновских в экологическом комитете Заксобрания
19:18
На развязке КАД перекроют два съезда
11:52
В Ленобласти школьник погиб пытаясь сделать эффектное селфи
11:44
В Купчино нетрезвый муж угрожал убить жену из ружья
11:36
В Выборге жертвой разбойника стала 80-летняя пенсионерка
11:30
В Ленобласти автоугонщик распилил на металлолом и продал похищенную «Лада Ларгус»
10:14
Внешний долг стал меньше
09:37
Беглов о росте заболеваемости
23:12
Пойтресс пополнил состав «Зенита» вслед за Гудайтисом
16:00
В Царском селе реконструируют Федоровский городок
15:57
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе
15:52
В комитете по молодежной политике рассказали, как в Петербурге законно нанести граффити
15:46
В Ленобласти нашли мешок с оружием и боеприпасами
15:11
Донорская засуха в Петербурге
14:59
В Ленобласти полицейские ликвидировали плантацию конопли
10:54
В Петербурге вновь заработали бассейны и фитнес-центры
10:42
В Пушкине мошенник подсунули доверчивому пенсионеру фальшивые деньги
10:33
Куда вкладывают деньги
09:41
Летать стало дешевле
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Dunlop Winter Maxx 03 зимняя новинка 2020 года

Dunlop Winter Maxx 03 зимняя новинка 2020 года

0
47
Опубликовал: Алексей Морозов
+1
Фото:
autoshini.com
Зимние фрикционные шины Dunlop Winter Maxx 03 - новинка 2020 года, пришедшая на смену Winter Maxx 02

Dunlop Winter Maxx 03 - зимние легковые автошины во фрикционном варианте исполнения. Резина демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики на скользкой поверхности, оптимальную управляемость, курсовую устойчивость, отличные тягово-сцепные и тормозные качества. Новинка 2020 года приглянулась многим автовладельцам и они спешат подобрать, купить её для своих транспортных средств.

Преимущества зимней шины Данлоп Винтер Макс 03:

  • Современные материалы, высококачественное сырьё и инновационные технологии значительно улучшили технико-эксплуатационные свойства автошины;
  • Протектор оснащён множественными ламелями, которые обеспечивают стабильно мощный контакт с заснеженной и обледенелой дорогой;
  • Оптимизированный протекторный рисунок обусловил 9% сокращение тормозной дистанции;
  • Сбалансированная резиносмесь гарантирует низкое сопротивление качению, стойкость резины к стиранию и сверхнизким температурам.

Зимние легковые автошины Dunlop Winter Maxx 03 призваны заменить знаменитую «двойку», многие годы не теряющую популярность. Усовершенствованная версия стала ещё лучше: на 18% легче управляемой на льду, на 9% устойчивей к износу, на 12% выносливей, что привело к увеличению эксплуатационного периода на 15%. При столь существенном превосходстве шины Данлоп Винтер Макс 03 можно смело рекомендовать подобрать всем желающим.

Современные инновации и применение каучука нового поколения обеспечили неровную структуру поверхности беговой дорожки снежной резины Dunlop Winter Maxx 03, чем и обусловили более мощный и стабильный контакт с обледенелым покрытием. Благодаря ускоренному процессу эвакуации жидкости и снежной шуги на 11% улучшилась боковая устойчивость и на 22% качество торможения. Превосходной эластичности резины удалось добиться внедрением в компаунд автошины Данлоп Винтер Макс 03 фарнезенового жидкого каучука. Даже при интенсивной ежедневной эксплуатации шины остаются эластичными длительное время. Подобрав и купив такую резину, вы обеспечите себя зимним комплектом не менее чем на 3 сезона, а при щадящем стиле вождения этот период значительно продлевается. Именно за счёт высокого уровня эластичности сцепление со скользкой дорогой становится более качественным и стабильным, площадь контакта увеличивается, и автошины гарантируют безопасную езду даже на высокой скорости или при маневрировании.

Особого внимания заслуживает дизайн протектора, разработанный методом компьютерного моделирования. В шине Dunlop Winter Maxx 03 он симметричный, ненаправленный, в пятиреберном строении. Центральное ребро жёсткости состоит из Z-образных блоков, которые придают движению точности, чёткости выполнения команд управления. Множественные зацепные кромки обеспечивают кромочный эффект и являются прекрасными грунтозацепами на утрамбованном снегу. П-образные блоки ребра, расположенного на внутренней стороне резины Данлоп Винтер Макс 03, являются залогом маневренности и поперечного сцепления, предотвращающего боковые сносы. Ромбовидными блочными конструкциями внешнего ребра достигается максимальный эффект при прохождении поворотов.

Плечевая часть зимней легковой автошины Dunlop Winter Maxx 03 впечатляет массивностью и большими размерами. Это обуславливает необходимую жёсткость протектора, увеличивает пятно контакта и равномерно распределяет внешнее давление для одинакового износа протекторных элементов и неизменности форм при выполнении манёвров. Боковины у шины Данлоп Винтер Макс 03 усилены дополнительным слоем резины и армидными волокнами, поэтому им не страшна чрезмерная нагрузка и наезды на бордюры - никакого изменения целостности или деформирования. Подобрав и купив данные автошины, вы можете не бояться выбоин и каменистой дороги.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-10-2016, 20:05
Какие шины можно установить на &#352;KODA Rapid?
23-03-2020, 16:05
KAMA TYRES расширяет линейку ЦМК шин KAMA NR 702
4-06-2016, 00:03
Выбор шин в интернет-магазине: определите важные параметры!
29-08-2015, 20:03
Зимняя резина – какая лучше?
19-09-2015, 22:08
Туристические ботинки
9-08-2016, 21:19
Выбираем летние шины

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
398
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
369
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
319
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
336
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх