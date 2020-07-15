Dunlop Winter Maxx 03 зимняя новинка 2020 года

Dunlop Winter Maxx 03 - зимние легковые автошины во фрикционном варианте исполнения. Резина демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики на скользкой поверхности, оптимальную управляемость, курсовую устойчивость, отличные тягово-сцепные и тормозные качества. Новинка 2020 года приглянулась многим автовладельцам и они спешат подобрать, купить её для своих транспортных средств.

Преимущества зимней шины Данлоп Винтер Макс 03:

Современные материалы, высококачественное сырьё и инновационные технологии значительно улучшили технико-эксплуатационные свойства автошины;

Протектор оснащён множественными ламелями, которые обеспечивают стабильно мощный контакт с заснеженной и обледенелой дорогой;

Оптимизированный протекторный рисунок обусловил 9% сокращение тормозной дистанции;

Сбалансированная резиносмесь гарантирует низкое сопротивление качению, стойкость резины к стиранию и сверхнизким температурам.

Зимние легковые автошины Dunlop Winter Maxx 03 призваны заменить знаменитую «двойку», многие годы не теряющую популярность. Усовершенствованная версия стала ещё лучше: на 18% легче управляемой на льду, на 9% устойчивей к износу, на 12% выносливей, что привело к увеличению эксплуатационного периода на 15%. При столь существенном превосходстве шины Данлоп Винтер Макс 03 можно смело рекомендовать подобрать всем желающим.

Современные инновации и применение каучука нового поколения обеспечили неровную структуру поверхности беговой дорожки снежной резины Dunlop Winter Maxx 03, чем и обусловили более мощный и стабильный контакт с обледенелым покрытием. Благодаря ускоренному процессу эвакуации жидкости и снежной шуги на 11% улучшилась боковая устойчивость и на 22% качество торможения. Превосходной эластичности резины удалось добиться внедрением в компаунд автошины Данлоп Винтер Макс 03 фарнезенового жидкого каучука. Даже при интенсивной ежедневной эксплуатации шины остаются эластичными длительное время. Подобрав и купив такую резину, вы обеспечите себя зимним комплектом не менее чем на 3 сезона, а при щадящем стиле вождения этот период значительно продлевается. Именно за счёт высокого уровня эластичности сцепление со скользкой дорогой становится более качественным и стабильным, площадь контакта увеличивается, и автошины гарантируют безопасную езду даже на высокой скорости или при маневрировании.

Особого внимания заслуживает дизайн протектора, разработанный методом компьютерного моделирования. В шине Dunlop Winter Maxx 03 он симметричный, ненаправленный, в пятиреберном строении. Центральное ребро жёсткости состоит из Z-образных блоков, которые придают движению точности, чёткости выполнения команд управления. Множественные зацепные кромки обеспечивают кромочный эффект и являются прекрасными грунтозацепами на утрамбованном снегу. П-образные блоки ребра, расположенного на внутренней стороне резины Данлоп Винтер Макс 03, являются залогом маневренности и поперечного сцепления, предотвращающего боковые сносы. Ромбовидными блочными конструкциями внешнего ребра достигается максимальный эффект при прохождении поворотов.

Плечевая часть зимней легковой автошины Dunlop Winter Maxx 03 впечатляет массивностью и большими размерами. Это обуславливает необходимую жёсткость протектора, увеличивает пятно контакта и равномерно распределяет внешнее давление для одинакового износа протекторных элементов и неизменности форм при выполнении манёвров. Боковины у шины Данлоп Винтер Макс 03 усилены дополнительным слоем резины и армидными волокнами, поэтому им не страшна чрезмерная нагрузка и наезды на бордюры - никакого изменения целостности или деформирования. Подобрав и купив данные автошины, вы можете не бояться выбоин и каменистой дороги.