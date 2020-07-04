Автомобильный компрессор: виды и критерии выбора

Автомобильным компрессором называют прибор, предназначенный для накачивания шин. Владелец авто должен осуществлять контроль давления в колесах по определенным причинам:

• спущенные шины при езде увеличивают количество расходуемого топлива, покрышки изнашиваются быстрее;

• если давление в камерах разнится, то ухудшится и основной параметр при вождении – управляемость, это может спровоцировать аварию (особенно зимой или осенью).

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Тип компрессора

Механические компрессоры работают при помощи мышечных усилий человека. К достоинствам приборов относят невысокую цену, простоту конструкции и независимость от внешних источников питания. Но компрессор все же потребует от владельца приложить значительные физические усилия, которые могут привести к усталости мышц.

Механические насосы подразделяются на:

• ручные – конструкция с вертикальным цилиндром и ручками, отличается внушительными размерами, ведь сложить его нельзя;

• ножные – с виду напоминают ножницы, в центре которых расположен поршень с цилиндром, выглядит компактнее своего собрата.

Электрические автомобильные насосы питаются от электрического двигателя, подключенного к прикуривателю или к аккумуляторным клеймам. Такая разновидность полностью избавит владельца от физической нагрузки. Компрессор оснащают дополнительными функциями: манометра или фонаря.

Электрический насос может быть:

• мембранным (вибрационным) – сжимает воздух усилием полотна из резины и встроенной мембраны;

• роторным – обладает максимальной производительностью, отличается высокой ценой и надежностью;

• поршневым – воздух сдавливается системой из поршня и цилиндра, в случае поломки ремонту не подлежит.

Производительность

Параметром характеризуется скорость подачи воздуха. Чем производительность больше, тем шина накачается быстрее.

Зависит от разновидности компрессора:

• в мембранных – от 30 до 40 л/мин;

• в поршневых – от 40 до 150 л/мин;

• в роторных – от 200 до 295 л/мин.

Электрические насосы нуждаются в перерывах, которые необходимых для защиты от перегревов. Чем производительнее устройство, тем оно надежнее.

Максимальное давление

Показатель отражает предельно допустимое давление воздуха, создаваемое насосом.

Для легкового автомобиля достаточно две – три атмосферы ,а для грузовика – 6-8. Большое значение параметра указывает на надежность насоса. Значит, прибор способен выдержать серьезную нагрузку.

Время непрерывной работы

Параметром оценивается продуктивность работы компрессора. Бюджетное устройство работает без перерыва около трети часа. Чтобы накачать все шины в авто, аппарат будет функционировать на пределе возможностей. Более дорогие модели работают непрерывно от получаса, значит, лучше справятся с задачей.

Мощность

Показатель оказывает влияние на скорость подачи воздуха и на нагрузку бортовой сети. Аппараты с мощностью до 170 Вт подключают к прикуривателям, а насосы помощнее непосредственно к аккумуляторным клеймам батарей.

Питание

Насосам со скоростью подачи воздуха до 55 л/мин достаточно стандартного подключения к прикуривателю, то есть 12В.

12/220В – универсальный вариант, подходит для насоса с любым показателем производительности.

Для более производительных устройств, присоединяемых «зажимами-крокодильчиками», используется питание в 24В. Такие насосы не подключают к бортовым сетям машин, для предотвращения повреждений в проводке и возгораний.

220В – бытовая сеть, от нее пытаются мощные компрессоры в гараже или дома. Такой прибор будет малоэффективен в дороге.

Оснащение

Двухцилиндровые насосы оснащается парой цилиндров, что сказывается на производительности. Она увеличивается. Рекомендуется для транспорта с большими колесами.

Аналоговым компрессором данные отражаются на циферблате. Манометр значительно дешевле, но не может похвастаться точностью и удобством использования.

Функция автостопа в автоматическом режиме производит отключение прибора, когда будет достигнут заданный уровень давления.

Термореле отключит насос от сети, после достижения максимально возможной температуры.

Стравливающим клапаном можно понизить давление в колесе, что актуально при поездках по грунтовым дорогам.

Аккумулятором обеспечивается автономная работа устройства. Полного заряда батареи достаточно для накачивания пары колес.

Воздушный фильтр предохраняет автомобильный компрессор от попадания мусора и грязи, опция увеличивает срок работы прибора.