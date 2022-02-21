Какой гриль выбрать ?

При выборе гриля следует руководствоваться не только своими финансовыми возможностями, но и его типом, местом использования, мобильностью гриля и даже продуктами, которые мы будем чаще всего на нем готовить.

Гриль, в самом популярном издании, изготавливается из тонкого листового металла. Следует позаботиться о том, чтобы он был надлежащим образом оцинкован или иным образом защищен от коррозии. Листовой металл не слишком тяжелый, поэтому следует заранее проверить устойчивость модели. Наибольшую устойчивость всегда у тех, что на трех ногах, именно они лучше всего приспосабливаются к неровностям местности. Планируя частые грили на собственном заднем дворе, стоит вложиться в солидную, но поддерживаемую на колесах решетку (колеса плюс опоры, чтобы оборудование обладало устойчивостью).

Газовые грили

Их преимуществом является более быстрая и простая эксплуатация. Благодаря легкой настройке температуры он облегчает приготовление более сложных для обработки продуктов, например, больших партий мяса, которые на традиционном гриле часто будут одновременно недоваренными внутри и сожженными снаружи. Газовые модели, однако, не так очаровательны – они не обеспечивают хорошего аромата или потрескивания костра. Для многих людей аромат блюд, приготовленных на газовом оборудовании, не будет сравниваться с теми, которые покрыты традиционным дымом - но задача использования дымка решается использованием вымоченной щепой в стальном контейнере.

Электрический гриль

Не очень популярен у нас, но дело в том, что для многих людей его эксплуатация будет намного проще, чем в случае с древесным углем или газом. Он также будет работать лучше в случае небольших поверхностей, когда мы хотим избежать неконтролируемого дыма, беспокоящего соседей. Затраты на устройство выше, чем у тех, которые предназначены для сжигания угля. Они также менее мобильны и вряд ли подойдут за пределами собственного сада.

Стационарный гриль

Построенный в саду, является менее популярным решением и дороже портативных моделей. Его должен сделать профессионал, который позаботится о качестве изделия, а также о правильных пропорциях очага, способе выбора золы и дымовой эвакуации. Люди, решившие построить собственное пространство для выпечки, часто планируют расширить возможности строительства с помощью коптильни.

Туристические модели

Это те устройства, которые позволяют легко монтировать и транспортировать систему в полевых условиях. Если мы заботимся о высокой мобильности, приоритетом должна быть легкая, маленькая коробчатая решетка, которая не будет трудоемкой на сборку и разборку.

Какие размеры гриля?

Решающим элементом каждого из видов гриля должен стать очаг. Его размер должен соответствовать количеству пищи. Решетка должна быть твердой, нержавеющей, легко моющейся. Она должна быть достаточно массивной, чтобы не сгибаться под тяжестью применяемой пищи.

Хороший гриль должен предлагать свободную регулировку решетки вертикально, что должно облегчить контроль нагрева. Переключение уровня над огнем должно быть легким и, возможно, наименее проблематичным. Также следует подумать о форме очага – прямоугольной или круглой, – что повлияет на возможность свободного расположения любимых изделий.