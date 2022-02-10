Особенности выбора мультиварки

Даже при наличии привычной плиты, мультиварка — это не самое необходимое, но всё же полезное приобретение. С её помощью можно упростить процесс приготовления пищи. Жаркое в мультиварке точно не подгорит, а режим готовки на пару сделает рацион диетическим.

Как не ошибиться при покупке мультиварки?

Чтобы из обширного ассортимента товаров выбрать модель, соответствующую всем ожиданиям современных хозяек, необходимо воспользоваться советами, приведёнными ниже.

1. Мультиварка с функцией скороварки позволит регулировать скорость готовки и при необходимости поможет сварить суп за полчаса.

2. При выборе рабочего объёма чаши стоит оценить число будущих едоков и их аппетит. На 1-2 человек обычно хватает ёмкости до 3 л. Большому семейству или любителям принимать гостей подойдёт большая мультиварка до 10 л.

3. Быстрота нагрева чаши мультиварки связана с её мощностью. Для маленького двухлитрового аппарата будет достаточно 700 Вт, а большая чаша объёмом 6 л потребует до 1500 Вт. Индукционные модели стоят в разы дороже, зато готовят быстрее и позволяют сэкономить на электричестве.

4. Огромное количество опций — не повод переплачивать. Число базовых режимов, подходящих для приготовления большинства блюд, обычно не превышает 10. Предварительно стоит изучить особенности каждого режима приглянувшегося аппарата и выбрать наиболее удобную для себя комплектацию.

5. Большинство чаш в мультиварках имеют антипригарное покрытие: тефлоновое или керамическое. Керамика более хрупкая и дорогая, зато совершенно безопасна. Такое покрытие будет меньше царапаться и не потребует использования исключительно силиконовых ложек или лопаток.

6. Наличие у чаши жаропрочных ручек облегчит её вынимание.

7. Мультиварки с корпусом из качественного пластика почти не уступают дорогим стальным аналогам.

8. Крышка прибора должна плотно прилегать и надёжно крепиться. Съёмный вариант облегчит чистку мультиварки.

9. Чтобы на корпусе и крышке во время варки не скапливалась вода, лучше приобрести модель с влагосборником.

10. Наклонный или расположенный наверху аппарата контрастный дисплей будет удобней в использовании, а наличие резиновых накладок на донышке не позволят мультиварке скользить по столу.

Если подойти к выбору мультиварки максимально ответственно, то подобная бытовая техника будет радовать вкусными блюдами, а не пылиться на полке.