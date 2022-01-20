Сигнализация для квартиры: что она может и с чего начать

Многие владельцы квартир стали устанавливать охранные системы. Причин две. Во-первых, такие устройства стали стоить дешевле, чем лет 10-15 назад. Во-вторых, их установка не требует специальных знаний. Производители поставляют готовые комплекты, установить которые владелец дома может самостоятельно. На что способна сигнализация для квартиры и с чего начать ее монтаж — в этой статье.

Задачи сигнализации для дома

Основной задачей охранной системы является охрана квартиры от вторжения. В случае разбития окна, открытия двери, когда владельца нет дома, она должна известить службу вневедомственной охраны, хозяев и, возможно, включить сирену.

Как показывает практика, световая и шумовая атака сбивает злоумышленников с толку и лишает их главного преимущества — скрытности проникновения. Во многих случаях только этой тревоги достаточно, чтобы воры отказались от планов по ограблению квартиры.

Но производители охранных систем пошли дальше. Ими разработаны датчики для определения дыма, позволяющие охранной системе выполнять противопожарные функции.

Есть датчики протечки. Они позволяют быстро определить разрыв трубы или батареи. Сигнализация для квартиры сможет предотвратить дорогостоящий ремонт помещения и проблемы с соседями, своевременно сообщив хозяину об аварии. Также есть датчики природного и угарного газа. В домах с автономным газовым и печным отоплением их важность сложно переоценить. Они могут спасти жизни хозяев.

Начните со стартового комплекта

Если опыта в установки сигнализаций недостаточно, то разумно будет начать с покупки стартового комплекта. Такой набор включает необходимые устройства, чтобы охранная система могла выполнять основные задачи. Например, в линейке одного из ведущих производителей сигнализаций — Ajax — предусмотрено три беспроводных стартовых набора:

StarterKit Cam Plus. Включает централь — контроллер охранной системы, датчики открытия дверей и движения с камерой для фотофиксации злоумышленника. В комплекте также поставляется брелок для управления системой и постановки/снятия квартиры на защиту. Набор поддерживает Wi-Fi соединение.

StarterKit Cam. Набор стоит дешевле максимальной комплектации и отличается отсутствием поддержки Wi-Fi.

StarterKit. Повторяет комплектацию среднего набора, но содержит более простую модель датчика движения. В базовом комплекте он не имеет камеры для фотофиксации.

Добавьте нужные датчики

Преимущество решения от Ajax — возможность дальнейшего расширения функций охранной системы путем установки дополнительных датчиков. Наиболее востребованы для квартиры:

Пожарные датчики. Реагируют на резкое повышение температуры воздуха, появление дыма. Могут определить концентрацию угарного газа в помещении.

Датчики протечки. Определяют появление воды на полу, которое может указывать на аварию трубопровода или сантехнического оборудования в квартире.

Умные розетки. Используются для автоматизации управления обычными приборами. Например, можно включить обогреватель при низкой температуре воздуха или активировать сирену по тревоге.

Интернет-магазин «Видеоглаз» — официальный партнер бренда Ajax. По всем вопросам, связанным с сигнализациями этой марки, обращайтесь к менеджерам. Они подберут модели оборудования, расскажут об их особенностях и правилах установки.