Bizpravda.com - известный и скандальный ресурс Москвы и РФ

Сайт БИЗНЕС Правда будет полезен наверное для всех людей. Сайт Bizpravda.com публикует актуальную информацию в разных сферах, начиная курсом валют, заканчивая экспертным интервью. Помимо всего выше сказанного на сайте представлены новостные статьи. Обо всем поподробнее будет сказано ниже.

Основная часть Bizpravda.com

Как я уже и сказал, на сайте представлено много полезной информации, а именно:

1. Текущий курс валют. На мой взгляд, это очень удобно. Например: вы читаете новостную статью, и видите в ней определенную сумму в долларах и можете сразу перевести ее в нужную вам валюту для удобности и понимания ситуации.

2. Погода. Ничего особенного сказать не могу, разве что это опять же довольно удобно

3. Многочисленные и актуальные новостные статьи почти обо всем. На данном сайте есть множество статей. Есть про спорт, про медицину, политику. Довольно удобно что сайт не адаптирован на один тип новостей, зайдя на сайт вы можете прочитать новости в связи со своими интересами.

Попав на главную страницу сайта Bizpravda.com мы сразу же видим баннеры с самыми интересными или более важными для общества новостями. Пролистав чуть ниже, слева будет небольшой список новостей, разделенных на три типа. 1) Все новости. Здесь, как и понятно из названия доступны к прочтению новости всех типов. 2) Москвы. Из названия можно предположить, что в данном разделе публикуются новости Москвы . 3)Закамье. Новости, которые будут интересны, в первую очередь жителям Закамья.

Справа списка новостей, про который говорилось выше, находятся более интересные новости по хештегам. Есть множество хештегов, к которым прикрепляются новости по ним. Первыми из хештегов представлены: #украина, #экспертное интервью, #опрос недели, #кино и т.д.

Ниже списка новостей, разделенного на три типа находится таблица "Зимняя олимпиада 2022 - общий зачет.". В такой таблице представлено лидерство стран по количеству выигранных медалей. В таблице можем увидеть количество у определенной страны золотых, серебряных, бронзовых, а также общее количество медалей всех типов.

4. Раздел опросы. В данном разделе находится множество опросов на различные темы. Данный раздел создан для того, чтобы читатель мог сравнить сколько людей считается с его мнением в сложившейся в мире конкретной ситуацией. Довольно удобный и вполне интересный раздел.

5. Раздел персоны. Зайдя в этот раздел можно прочитать о выдающихся личностях, об их пути к успеху, через что они прошли, с какими трудностями столкнулись. Прочитав истории многих людей, к читателю может прийти вдохновение, читатель начнет что-то предпринимать, чтобы достигнуть такого же успеха, как и люди, о которых они читали. Возможно, вдохновившись их историями вы сможете превзойти их и возможно в будущем и про вас будет написана история в этом разделе.

Хотелось бы сказать пару слов об оформлении и интерфейсе данного сайта Bizpravda.com. Оформление выполнено в черно-красных цветах. (В основном черный, но присутствуют вставки красного цвета.) Интерфейс предельно прост, любой человек, впервые зашедший на сайт без проблем в нем разберется. Каждый раздел подписан. Все расположено очень удобно и приятно для восприятия.

У сайта Bizpravda.com есть аккаунты почти на всех популярных соцсетях, с этим вы сможете ознакомиться в самом низу сайта. Также, что было удивительно лично для меня, у данного сайта есть приложение на Android и IOS.

Конечно же, помимо рекламных баннеров на сайте расположены баннеры с рекламой. Это не плохо и не должно отталкивать читателей. Вы должны понимать что для содержания такого информационного ресурса необходимы средства. Реклама не бросается в глаза, поэтому ее наличие нестрашно.

Заключение

В целом сайт Bizpravda.com отличный, есть много информации для изучения. После изучения и написания данной статьи, я и сам буду часто заходить на сайт, чтобы интересно провести время. Всем советую!