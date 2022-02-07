Ловушки позитивного мышления

Мысли позитивно, будь настроен на успех, придерживайся психологии лидеров – такие лозунги сегодня можно услышать от различных коучей личностного роста и псевдопсихологических тренеров. Основная идея подхода заключается в том, чтобы человек сконцентрировался и сосредоточился на своих сильных сторонах. Вместо проработки травм и расстройств, формировал в себе психологический настрой на благополучие и счастье. С одной стороны, такая идея кажется вполне рабочей, но за позитивным мышлением скрываются серьезные опасности, которые могут существенно ухудшить жизнь.





Диссоциация чувств

Концентрация на положительных эмоциях приводит к тому, что человек старается полностью вытеснить из своего сознания негативные. Но жизнь это не только радость, все мы подвергаемся испытаниям, переживаем травмы, потери, разочарования. И должны иметь возможность нормально на них отреагировать. Закрываясь от страха, печали, обиды, растерянности мы перестаем находить контакт со своим настоящим Я. Это неизбежно приводит к психологическим и психосоматическим расстройствам. Вместо того чтобы избегать негативных чувств, нужно учиться правильно на них реагировать, понимать причины и следствия различных эмоций. Этому могут научить психологи и психотерапевты здесь https://ru.qui.help/Psychologists/Search.

Иллюзия контроля

Конечным итогом позитивного мышления псевдоспециалисты провозглашают полный контроль над собственной жизнью. Достаточно научиться правильно мыслить и любые проблемы будут вам нипочем. Вы сразу сможете привлечь в свою жизнь:

счастье;

любовь;

деньги.

В том виде и количестве, которые сами желаете. Но на самом деле это не так, в жизни множество неподвластных нам ситуаций и обстоятельств. Конечно, вы и только вы несете за себя полную ответственность, но и непредвиденные факторы нельзя исключать. В итоге человек, который поверил в полный контроль над собственной жизнью, неизбежно испытывает разочарование. Любые неудачи извне он воспринимает собственным поражением.









Разрушение связей





Чрезмерное увлечение философией «не думай о плохом» часто работает точно так же, как фанатичное следование сектам или религиозным учениям. Человек находится в восторге от своих идей, а другие кажутся ему просто несмышлеными глупцами. Позитивно мыслящий просто отсекает от себя тех, кто открыто говорит о проблемах и переживаниях, позволяет себе жаловаться на жизнь или просить поддержки у друзей. В итоге не исключена ситуация, когда адепту позитива самому потребуется помощь, а его окружение отвергнет его за недостаточно правильное мышление.

Не стоит верить коучам и тренерам, которые обещают быстрое достижение счастья и материального благополучия. Подвергайте любые постулаты критике и анализу, принимайте окружающий мир полностью, без разделения его на хорошую и плохую половины. Это гораздо сложнее, чем слепое следование удобным правилам, но и результат будет более долговечным.