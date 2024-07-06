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Питерец.ру » В ДТП на КАД погиб переходивший дорогу пешеход

В ДТП на КАД погиб переходивший дорогу пешеход

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельного наезда на пешехода на КАД

Накануне поздним вечером, 5 июля 2024 года около 23 часов 55 минут на 35-ом километре трассы «А-118» (КАД), в Красногвардейском районе Петербурга 36-летняя женщина за рулем «Джили Тугелла» совершила наезд на 31-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. 

После этого на пешехода наехал двигавшийся в попутном направлении автомобиль «БМВ 328»  под управлением 28-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 

По факту ДТП полицейские проводят поверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район КАД ДТП
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