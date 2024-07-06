В ДТП на КАД погиб переходивший дорогу пешеход

Накануне поздним вечером, 5 июля 2024 года около 23 часов 55 минут на 35-ом километре трассы «А-118» (КАД), в Красногвардейском районе Петербурга 36-летняя женщина за рулем «Джили Тугелла» совершила наезд на 31-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

После этого на пешехода наехал двигавшийся в попутном направлении автомобиль «БМВ 328» под управлением 28-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят поверку.