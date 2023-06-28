На КАД Автомобиль БМВ влетел в грузовик и загорелся

Вчера вечером около 21 часа на 43-м километре внешнего участка КАД, между развязкой с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом, автомобиль BMW столкнулась с грузовиком DAF, который стоял в полосе безопасности. Легковушка после удара загорелась. Пожар потушили очевидцы.

Помощь врачей потребовалась 21-летнему водителю DAF и 34-летнему водителю БМВ. Оба пострадавших госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 149-й пожарной части. Спасатели осмотрели место аварии и смыли разлившееся топливо с проезжей части.