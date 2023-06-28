На КАД Автомобиль БМВ влетел в грузовик и загорелся

ента новостей

11:01
В Петербурге задержан мужчина ограбивший женщину на Смоленском кладбище
10:52
Петербургский Политех впервые отправил на орбиту наноспутник с двигателем
10:46
На КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения
10:39
В Ленобласти в ДТП попал генерал МВД Александр Травников
09:56
Сегодня утром мусульмане Петербурга встретили праздник Курбан-Байрам:
02:03
Кто же ты, новичок «Зенита» Винс Хантер – форвард или центровой?
23:06
Скрипач Даниил Коган и пианист Станислав Корчагин выступили в финале международного конкурса имени П. И. Чайковского
20:35
Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков
18:47
Евгения Овод и Дарья Юрасова выиграли свои партии 2-го тура шахматной Высшей лиги в Новокузнецке, а лидерами стали Екатерина Гольцева и юная Алёна Волчкова из Курганской области
17:10
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже - буксирного состава
16:31
Экскурсия «Гляди - Горький!» доступна по Пушкинской карте
16:01
В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело по итогам проверки пансионата
14:58
Во Всеволожске пенсионер инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей
14:41
Развитие разнообразных видов туризма в Петербурге является драйвером внутреннего турпотока
14:07
В Ленобласти выбирают новый состав молодёжного правительства
14:03
В Ленобласти завершен ремонт двух гидротехнических сооружений
13:59
Михаил Барышников назначен представителем ЗакС при Правительстве Петербурга
13:54
В Невском районе построят новый жилой квартал
13:16
«Островитянин» Илья Сорокин не смог повторить достижение Игоря Шестёркина и стать обладателем «Везина Трофи» в НХЛ
12:51
В Ленобласти фермерские хозяйства начали сбор ягод
12:27
28 июня в Мариинском театре выступят участники XVII конкурса имени Чайковского – пианисты Александр Ключко и Коки Куроива, а также скрипачка Анна Савкина
11:57
В Луге иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате
11:33
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и загорелась от удара в дерево. Водитель погиб
11:24
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру
11:19
В Кудрово двое налетчиков ворвались в квартиру и ограбили 33-летнюю женщину
10:55
В центре Петербурга иномарка сбила 8-летнего мальчика
10:48
В Ленобласти автобус столкнулся с иномаркой, которая насмерть сбила пенсионерку на переходе
10:41
В Невском районе двухлетний мальчик выпал из окна
10:27
STIGMATA выступит на ROOF FEST в Петербурге
10:20
Экипажи катеров Росгвардии провели учебные стрельбы в акватории Финского залива
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » На КАД Автомобиль БМВ влетел в грузовик и загорелся

На КАД Автомобиль БМВ влетел в грузовик и загорелся

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
На КАД автомашина BMW влетела в грузовик DAF и загорелась. Пострадали оба водителя

Вчера вечером около 21 часа на 43-м километре внешнего участка КАД, между развязкой с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом, автомобиль BMW столкнулась с грузовиком DAF, который стоял в полосе безопасности. Легковушка после удара загорелась. Пожар потушили очевидцы.

Помощь врачей потребовалась 21-летнему водителю DAF и 34-летнему водителю БМВ. Оба пострадавших госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 149-й пожарной части. Спасатели осмотрели место аварии и смыли разлившееся топливо с проезжей части. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район КАД ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-04-2022, 18:22
В Ленобласти грузовик улетел в кювет после лобового удара с "Газелью"
11-05-2023, 10:41
В Ленобласти "Ниссан Кашкай" вылетел с проезжей части в кювет, врезался в дерево и загорелся
13-04-2023, 11:02
Под Лугой легковушка столкнулась с двумя грузовиками, двоих пострадавших деблокировали
9-05-2023, 15:40
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла женщина и четверо пострадали
13-10-2022, 16:15
На трассы А-120 "Южное полукольцо" произошло массовое ДТП
29-04-2023, 15:03
В Ленобласти в массовом ДТП пострадала 26-летняя женщина-водитель

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 10:39
В Ленобласти в ДТП попал генерал МВД Александр Травников
0
137
Вчера, 11:57
В Луге иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате
0
113
Вчера, 11:33
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и загорелась от удара в дерево. Водитель погиб
0
106
Вчера, 10:55
В центре Петербурга иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх