В Ленобласти в ДТП погиб мужчина-пешеход

Утром минувшего воскресенья, в 08.25 на 137 километре автодороги «Санкт-Петербург – Южное полукольцо» неустановленный автомобиль в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на неустановленного мужчину на вид 40-45 лет, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель с места происшествия скрылся.

СО ОМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время полицейские ведут розыск скрывшегося водителя.